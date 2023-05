Concorso straordinario bis: avviate le assunzioni per scorrimento graduatoria. I posti sono accantonati, non sono quelli residui dalla mobilità 2023 Di

Concorso straordinario bis: conclusa la prima parte di assunzioni a dicembre 2022, ci si avvia alla seconda parte. Ossia la nomina dei vincitori con decorrenza dell’incarico 2023/24 e lo scorrimento delle graduatorie per coprire i posti vuoti dei vincitori rinunciatari, in modo che tutti i posti a bando siano coperti.

Un quesito a [email protected]

sono una docente vincitrice del concorso straordinario bis. Per la mia classe di concorso le assunzioni avverranno nell’a.s. 2023/2024, perchè le prove sono terminate dopo il 31/12/2022.

Considerando che le assunzioni per lo straordinario bis erano previste nel corrente a.s., sui posti residuati dopo le assunzioni per l’a.s. 2021/2022, possiamo supporre di avere la precedenza sullo stem 2022 per le immissioni in ruolo di quest’anno? Verrà considerata la precedenza di una delle due graduatorie di merito, oppure possiamo ipotizzare una contemporaneità della fase di scelta delle sedi, su contingenti diversi? Ringrazio anticipatamente per la risposta.

Concorso straordinario bis e concorso STEM 2022 sono due contingenti diversi

Non c’è nessuna concorrenza tra il concorso straordinario bis e il concorso STEM 2022, perchè le assunzioni fanno parte di due contingenti diversi.

Per le assunzioni da concorso straordinario bis di cui al DDG n. 1081 del 6 maggio 2022 i posti sono già stati accantonati lo scorso anno e quindi sono posti vacanti già dall’anno scolastico 2022/23 e che non sono stati messi a disposizione della mobilità e che non saranno a disposizione per le assunzioni in ruolo da altre procedure per l’anno scolastico 2023/24.

I posti dunque sono pubblicati sui siti degli Uffici Scolastici. Alcuni li hanno pubblicati come espressamente accantonati quando hanno pubblicato i posti disponibili per la mobilità, prima dei movimenti.

I posti a disposizione per lo STEM 2022 derivano invece dai posti residui dopo la mobilità dei docenti di ruolo disposta lo scorso 24 maggio. Si tratta di circa 75.000 posti disponibili suddivisi per provincia e grado di scuola.

L’obiettivo del Ministero è quello di coprirne almeno 56mila, coinvolgendo anche le GPS prima fascia ed elenco aggiuntivo esclusivamente per il sostegno. Qui nel dettaglio il piano di assunzioni.

Caso particolare: docenti STEM 1 vs Docenti STEM 2

Discorso diverso invece per quanto riguarda il rapporto tra il concorso STEM 1 e il concorso STEM 2

In base all’articolo 1, comma 7, del DL 228/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 15/2022, i vincitori del concorso ordinario previsto dal dd n. 499/2020 hanno la priorità rispetto ai candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 dell’articolo 59 del DL n. 73/2021. Questi ultimi, i candidati risultati idonei, si trovano a loro volta in posizione prioritaria rispetto ai candidati risultati idonei nella procedura di cui al DDG 252/22.

In linea generale la successione delle procedure per le immissioni in ruolo della scuola secondaria seguirà questo percorso

Assunzioni da concorso straordinario bis: scorrono le graduatorie di merito

Il decreto Milleproroghe 2023, oltre a prorogare la procedura anche per l’anno scolastico 2023/24, ha disposto che per coprire i posti lasciati vuoti dai docenti vincitori rinunciatari si possa scorrere la graduatorie. Gli Uffici Scolastici pertanto stanno disponendo tale integrazione, corrispondente al numero dei posti vuoti.

Concorso straordinario bis: le graduatorie + le integrazioni

L’USR Marche ha già avviato le operazioni di surroga, nelle prossime settimane anche gli altri Uffici Scolastici dovranno procedere con questa operazione. Il personale nominato entrerà in servizio il 1° settembre 2023 o comunque dalla data di assunzione in servizio, in caso di motivato differimento.

E' possibile inviare un quesito a [email protected]