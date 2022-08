Concorso straordinario bis, al via le assunzioni. AGGIORNATO con Molise, Lazio e Puglia Di

Concorso straordinario bis di cui all’art. 59, co. 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021: l’USR Lazio ha dato avvio alle assunzioni. Si tratta di una proposta di nomina a tempo determinato, in cui i candidati sono chiamati a scegliere le preferenze tra le province disponibili per la propria classe di concorso.

Avvisi USR

Molise

Proposte di contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 59, co. 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021 per l’anno scolastico 2022/2023 classi di concorso A002, A011, A027, A028, A040, A050, AC24, AB56, AI56, AJ56, B006, B011.

Prima fase dal 17 al 18 agosto.

Avviso–

Puglia

Convocazione fase 1 per classi di concorso A007, A010, A011, A012, A013, A015, A020, A026, A027, A028, A036, A040,

A041, A049, A050, A052, A059, A060, AB24, AB25, AC25, AF55, AF56, B003, B005, B006, B007, B011, B012, B015, B016, B017, B018, B019, B020, B022, B023

Le convocazioni virtuali dei candidati, presenti nelle suddette graduatorie di merito della Regione Puglia, relative alla scelta dell’ordine di preferenza fra le varie province, saranno attive dal 17/08/2022 al 18/08/2022 Avviso USR con tutte le info

Lazio

Fase 1: da venerdì 12 agosto sino a sabato 13 agosto 2022 ore 23.59 sarà possibile ordinare le province e le classi di concorso secondo le proprie

preferenze.

Possono partecipare i soli aspiranti inseriti nelle graduatorie A007, A013, A020, A026, A027, A040, A041, A050, AI56, B012, B017, B018, B021 del concorso straordinario bandito nel 2022 ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021

Fase 2: da domenica 14 agosto sino a martedì 16 agosto 2022 ore 23.59 sarà possibile ordinare le sedi secondo le proprie preferenze, scegliendo

tra quelle disponibili nella provincia e classe di concorso ottenuta, eventualmente anche d’ufficio, al termine della fase 1.

Potranno partecipare gli aspiranti che avranno ottenuto una proposta nella fase 1.

I posti disponibili sono quelli di cui al decreto del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio 3 agosto 2022, n. 821

N.B. In futuro – precisa l’USR Lazio – potranno essere pubblicati ulteriori avvisi per le graduatorie eventualmente approvate dopo l’11 agosto 2022

Avviso USR Lazio –

Avviso USR Lazio del 16 agosto 2022 –

Avviso A023 e B016–

Liguria

I turni della FASE I si concluderanno martedì 16 agosto 2022, le funzioni per inserire le scelte da parte dei candidati sul portale POLIS – Istanze online saranno dunque aperte da domenica 14 agosto a martedì 16 agosto.

Classi di concorso convocate:

A010, A011, A012, A022, A026, A027, A037, A040, A041, A042, A043 , A047, A048, A050, A059, AB24, AC24, AI56, AJ56, B016, B017, B020, B021

L’avviso –

Per le altre regioni è consigliato monitorare costantemente gli USR di riferimento. La presente pagina potrebbe non essere aggiornata in tempo reale.

Supplenza nell’anno scolastico 2022/23 – ruolo dal 2023/24

Il concorso straordinario bis prevede

incarico a tempo determinato per i vincitori dal 1° settembre 2022

formazione in collaborazione con le Università (40 ore, 5 CFU) + anno di prova e formazione nell’anno scolastico 2022/23

assunzione a tempo indeterminato dal 1° settembre 2023 previo superamento delle prove.

Formazione di 40 ore

Il corso di formazione: il decreto prevede che i docenti vincitori partecipino, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione di 40 ore, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali.

Il mancato superamento della prova conclusiva comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto.

In questo caso il servizio prestato nel 2022/23 verrebbe valutato quale incarico a tempo determinato.

Concorso straordinario bis: i vincitori seguiranno percorso formativo universitario con prova finale entro il 15 giugno 2023

Tutte le graduatorie

Ecco quelle pubblicate finora, per le quali sono attese le nomine nei prossimi giorni

La consulenza

È possibile scrivere a [email protected] per proporre dei quesiti (non è assicurata risposta individuale, ma la trattazione di tematiche generali).

È possibile seguire tutti gli aggiornamenti tramite il tag Concorso Secondaria

È possibile interagire nel forum di mutuo aiuto Concorsi docenti