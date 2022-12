Concorso straordinario bis, 5 CFU presso UNISOB: necessarie almeno 50 iscrizioni per l’attivazione, costo 300 euro. Domande entro il 9 gennaio Di

Anche l’Università degli Studî Suor Orsola Benincasa – Napoli predispone il corso da 5 CFU e 40 ore di formazione per i vincitori del concorso straordinario bis per i neoassunti dell’anno scolastico 2022/23.

Il corso è riservato esclusivamente ai candidati vincitori collocati in posizione utile nelle graduatorie della procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Il Corso si svolgerà in modalità e-learning nell’anno accademico 2022/2023; avrà inizio nel mese di gennaio 2023 e si concluderà presumibilmente entro il mese di marzo 2023.

Il percorso formativo si articolerà, di norma, in 2 lezioni settimanali e-learning della durata di 4 ore ciascuna da gennaio 2023 a marzo 2023 corrispondenti complessivamente a 5 CFU. Gli incontri si terranno sempre in orario pomeridiano, con inizio alle ore 15.00, di norma il giovedì e/o il venerdì.

Il calendario con il programma dettagliato sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo. Per esigenze organizzative, il Coordinamento del Master si riserva la possibilità di collocare le lezioni anche in altri giorni della settimana.

Le lezioni si svolgeranno interamente in modalità e-learning, sulla piattaforma Google Workspace in modalità sincrona ma saranno registrate e fruibili anche successivamente fino alla conclusione del percorso formativo, con accesso riservato per gli iscritti al Corso.

Il Coordinamento didattico si riserva di svolgere alcuni incontri in presenza. Le eventuali attività in presenza saranno comunque fruibili anche a distanza e gli allievi potranno optare tra partecipazione in sede o da remoto.

Alla piattaforma si accede con la mail istituzionale ([email protected]) e con le credenziali uniche di Ateneo, fornite al momento dell’immatricolazione. Sul funzionamento della piattaforma si rimanda al tutorial presente sul sito.

È escluso dall’esame finale l’allievo che si sia assentato per un numero di ore pari o superiore al 30% del monte ore previsto per le attività didattiche in modalità sincrona. Il Coordinamento didattico potrà prevedere modalità di recupero delle assenze, sempre in modalità e-learning.

La verifica dell’effettiva partecipazione potrà essere effettuata utilizzando gli strumenti di reportistica disposti dalla piattaforma nonché da controlli effettuati nel corso delle lezioni dal personale preposto.

Affinché il Corso venga attivato è necessario il raggiungimento di almeno 50 iscrizioni. Qualora il numero degli iscritti risultasse inferiore a 50 unità, l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa si riserva di non attivare il corso e di restituire gli importi versati.

I candidati dovranno compilare la domanda di partecipazione solo ed esclusivamente online, collegandosi all’indirizzo https://areaoperativa.unisob.na.it entro e non oltre le ore 23:59 del 9 gennaio 2023

Vai alla pagina

Tutte le info utili per regione

Lazio

Concorso straordinario bis: percorso da 5 CFU costerà max 150 euro e inizierà a gennaio 2023. NOVITA’ USR Lazio

Liguria

Neoassunti da concorso straordinario bis, lezioni 5 CFU da marzo 2023 all’Università di Genova. AVVISO

Piemonte

Concorso straordinario bis, percorsi 5 CFU in Piemonte. Iscrizioni da gennaio, frequenza non obbligatoria