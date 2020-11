Concorso straordinario, Azzolina: “Mancano solo 4 giorni per terminare selezione. A breve la correzione delle prove” Di

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha parlato a Sette Storie su Rai 1, non solo della possibile riapertura delle scuole, ma anche del concorso straordinario.

La titolare del dicastero di Viale Trastevere ha ricordato che mancano solo 4 giorni di prove per terminare la selezione e che a breve partiranno le correzioni delle prove già espletate, che sono il 73%: “Il concorso è stato espletato per il 73% delle prove, mancano quattro giorni per terminare il concorso che ci permetterà di assumere i precari che avevano già 36 mesi di servizio nella scuola, poi partiranno anche gli altri concorsi. Abbiamo rispettato la nostra amata Costituzione e daremo ai nostri studenti degli insegnanti a tempo indeterminato. Partiranno a breve le correzioni del 73% delle prove già espletate”.

Nelle scorse ore abbiamo dato la notizia dell’ordinanza del Tar del Lazio che ha dato parere favorevole alle prove suppletive per i malati Covid per il concorso straordinario. Una decisione in netto contrasto con quanto detto dalla ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, che aveva detto no, più volte, alle prove suppletive forte anche di un parere della Funzione Pubblica.