Concorso straordinario, approvata mozione per rinvio da Giunta Lombardia ma si farà Di

Il Consiglio regionale ha deciso di rinviare dal 22 ottobre al 16 novembre il concorso per i docenti precari delle scuole secondarie di I e II grado. La mozione è stata approvata all’unanimità, ma, scrive Il Giorno, nessuna risposta è arrivata dal ministero lasciando intendere che si procederà secondo quanto previsto.

“Aspettiamo aggiornamenti ma ormai abbiamo perso la speranza – ha spiegato Jessica Merli di Flc Cgil -. Con 10mila contagi al giorno è un rischio lo spostamento di così tante persone”.

“Noi avevamo già organizzato un presidio in tutta Italia chiedendo il rinvio e tutele per tutte le persone che sono in quarantena o in isolamento fiduciario”, ha affermato Massimiliano Sambruna, Cisl Milano.

Il ministero dell’Istruzione ha comunicato la partenza “da domani del concorso straordinario. Previsto un apposito Protocollo di sicurezza”, spiegando che “nella prima giornata sono attesi 1.645 partecipanti su tutto il territorio nazionale”.

Concorso straordinario, Giunta Lombardia approva mozione Lega per rinvio prove: sì anche da M5S