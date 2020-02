Concorso straordinario, Anief: preadesione ricorso per ammissione dottori di ricerca

Comunicato Anief – Il ricorso sarà presentato presso il Tar del Lazio per il riconoscimento del dottorato di ricerca come servizio utile – tre annualità – per l’ammissione al concorso riservato per la scuola secondaria previsto dal decreto salvaprecari 2019.

Possono partecipare coloro che sono in possesso del titolo di Dottore di Ricerca e di Laurea che costituisce titolo d’accesso alla classe di concorso per cui si intende partecipare al concorso riservato ai non abilitati con 3 anni di servizio. Per l’ammissione al concorso riservato 2019 non è richiesto il possesso dei 24 Cfu previsti dal D.M. 616/2017. Tuttavia Anief, nelle more dell’accoglimento del ricorso, consiglia agli interessati di conseguirli per poter avere accesso anche al concorso ordinario previsto nel 2019.

