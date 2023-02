Concorso straordinario abilitante docenti A001, A011, A022 e A041 Trento: ecco i requisiti richiesti. Delibera Di

Delibera n. 252 del 17/02/2023 della Provincia autonoma di Trento sul bando di concorso per le classi A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado, A011 – Discipline letterarie e latino, A022 – Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado e A041 – Scienze e tecnologie informatiche.

Requisiti richiesti:

A. essere docenti delle scuole secondarie di I e II grado inclusi nelle graduatorie di istituto della Provincia Autonoma di Trento triennio scolastico 2017-2020, prorogate al 31 agosto 2021.

B. essere in possesso di abilitazione all’insegnamento

o in alternativa

del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento congiunto ai 24 crediti formativi

universitari (CFU) previsti dalla normativa vigente.

C. aver prestato, tra l’anno scolastico 2014/15 e l’anno scolastico 2021/22, almeno tre anni di servizio d’insegnamento nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali o nelle istituzioni scolastiche statali – in tale ultimo caso anche a tempo indeterminato su medesima classe di concorso -, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso/posto per il quale si concorre.

D. aver prestato il servizio d’insegnamento di cui al punto precedente presso scuole secondarie.

E. per chi partecipa per posti di sostegno, oltre ai requisiti di cui ai punti A-D, anche essere in possesso del diploma di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i posti di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Non possono partecipare:

1) i candidati già inseriti nelle graduatorie, per la medesima classe di concorso / posto di sostegno, dei precedenti concorsi straordinari per titoli indetti con le deliberazioni della Giunta provinciale 25 maggio 2018, n. 879 e 19 ottobre 2018, n. 2037 e 27 marzo 2020 n. 411;

2) i candidati che hanno rinunciato all’assunzione a tempo indeterminato a seguito dello scorrimento delle graduatorie delle procedure concorsuali sopra citate o delle graduatorie provinciali per titoli per la medesima classe di concorso / sostegno;

3) i candidati che hanno rassegnato le dimissioni dal servizio dopo l’assunzione in ruolo avvenuta a seguito dello scorrimento delle graduatorie dei precedenti concorsi straordinari per titoli indetti con le deliberazioni della Giunta provinciale 25 maggio 2018, n. 879 e 19 ottobre 2018, n. 2037 e 27 marzo 2020 n. 411.

4) i candidati assunti con contratto a tempo indeterminato nella figura professionale di docente presse le Istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale della Provincia autonoma di Trento;

Domanda

La domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione, deve essere compilata e presentata con modalità telematica, collegandosi al portale tematico della scuola trentina www.vivoscuola.it nell’apposita area dedicata: “CONCORSI – Figura professionale: Docente della scuola a carattere provinciale”, seguendo le istruzioni per la compilazione fornite allo stesso

indirizzo, entro il termine di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol; se il termine per la presentazione della domanda scade nel giorno di sabato o festivo il termine è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo successivo.

Nel caso il candidato presenti più domande nei termini stabiliti dal bando, l’Amministrazione considererà valida esclusivamente l’ultima domanda pervenuta in ordine di tempo per quella determinata classe di concorso/sostegno.

Delibera