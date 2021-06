Concorso straordinario: 18mila i vincitori, oltre 7mila i posti vacanti. Tabella risultati Anief

Comunicato Anief – Anief pubblica la nuova tabella con gli ultimi esiti delle prove del concorso straordinario 2020. Il sindacato tutela i docenti che hanno partecipato alla prova attraverso due azioni legali separate: un ricorso rivendica lo scorrimento delle graduatorie per le immissioni in ruolo degli idonei, l’altro vuole ottenere l’accesso alla graduatoria a prescindere dall’esito della selezione

Il sindacato pubblica la nuova tabella con gli ultimi esiti delle prove del concorso straordinario 2020. Da quanto si evince dai risultati, saranno tantissimi i posti che rimarranno vacanti tra quelli banditi. Anief tutela i docenti che hanno partecipato alla prova attraverso due azioni legali separate: un ricorso rivendica lo scorrimento delle graduatorie per le immissioni in ruolo degli idonei, l’altro vuole ottenere l’accesso alla graduatoria a prescindere dall’esito della selezione.

Consulta la tabella aggiornata della pubblicazione degli esiti degli scritti prodotta dal sindacato Anief.

I RICORSI DEL SINDACATO PER TUTELARE I CANDIDATI

RICORSO SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE PER IMMISSIONE IN RUOLO DEGLI IDONEI AL CONCORSO STRAORDINARIO 2020

Il ricorso, al Tar del Lazio, vuole ottenere il superamento del limite dei vincitori rispetto ai 32mila posti messi a bando, per ottenere la possibilità, per tutti gli idonei, di essere individuati quali vincitori del concorso per scorrimento delle graduatorie. L’adesione è riservata a chi ha superato la prova

RICORSO CONCORSO STRAORDINARIO 2020 – ACCESSO ALLA GRADUATORIA A PRESCINDERE DALL’ESITO DELLA SELEZIONE

Il ricorso, che sarà presentato al Tar del Lazio, vuole ottenere l’accesso alle graduatorie del concorso straordinario per la scuola secondaria di I e II grado a prescindere dall’esito dei test e comunque contro la soglia 56/80 considerata utile dal bando ai fini della selezione. Il ricorso vuole l’accesso alle graduatorie di coloro che si sono sottoposti alla selezione, indipendentemente dal punteggio conseguito..

TABELLA