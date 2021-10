Concorso STEM, USR certifica abilitazione all’insegnamento per docenti che hanno superato le prove Di

Concorso STEM, finalizzato al reclutamento del personale docente per le classi di concorso A020, A026, A027 A028 e A041 in attuazione dell’articolo 59, comma 14, del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73. Bandito con DD 826 dell’11 giugno 2021 in numerose regioni si è già concluso.

Il bando prevede che tutti i docenti che hanno superato la prova con il conseguimento dei punteggi almeno minimi, consegue l’abilitazione all’insegnamento per quella classe di concorso.

L’USR Lombardia di conseguenza certifica il conseguimento dell’abilitazione

“I docenti di cui all’allegato elenco, avendo superato, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’art. 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, tutte le prove del concorso indetto con D.D. 499/2020, modificato dal D.D. 826/2021, hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso di fianco a ciascun nominativo menzionata e con il punteggio rispettivamente indicato.

2) L’abilitazione all’insegnamento si considera conseguita alla data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e, laddove previsto, dell’elenco nominativo, per la specifica classe di concorso.

3) La presente certificazione sostituisce atti individuali di certificazione della conseguita abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso di fianco ad ogni nominativo indicata.

4) A norma dell’art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, modificato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, la presente certificazione non può essere prodotta agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

5) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all’albo dell’Ufficio.”

L’avviso dell’ufficio Scolastico Lombardia