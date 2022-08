Concorso STEM superato ma senza graduatoria tocca partecipare anche allo straordinario bis. Lettera Di

inviata da Luciana Gizzi – siamo un gruppo di insegnanti precari con più di 36 mesi si servizio, abbiamo partecipato al concorso STEM 2022 in Lombardia che terminerà presumibilmente questo autunno, ma noi abbiamo già concluso e superato le prove ottenendo, sia pure ancora non ufficialmente, l’abilitazione alla CDC A028 (matematica e scienze).

L’intera classe politica ha sempre rimproverato i docenti precari di pretendere una stabilizzazione che non dovevano dare per scontata non avendo loro superato un CONCORSO SELETTIVO. Noi ora questo concorso lo abbiamo superato, ma, al momento, sembra che nemmeno questo sia sufficiente: infatti ci vien chiesto di partecipare all’ennesima procedura selettiva (di fatto è così) sia pure sulla stessa classe di concorso sulla quale siamo abilitati!

Ad agosto in Lombardia partirà il concorso straordinario bis che si concluderà a dicembre: i vincitori di questo concorso dovranno frequentare un corso a pagamento ancora molto nebuloso nei costi e nell’organizzazione . Detto corso consentirà loro di ottenere ruolo e abilitazione.

Perché noi docenti abilitati con esperienza dovremmo partecipare ancora a una procedura selettiva per ottenere l’ accesso a un corso per ottenere un’ abilitazione che già abbiamo?

A settembre ci aspettiamo di vedere numerosi articoli di giornale che parlano della carenza di insegnanti STEM ma gli insegnanti CI SONO!

Noi abbiamo esperienza, abbiamo superato una procedura molto selettiva come richiesto da sempre da gran parte delle forze politiche e non solo. Perchè veniamo ignorati, discriminati, trattati come se NIENTE BASTASSE MAI per stabilizzarci? Potete dar voce e sostegno a questo nostro grido?

Grazie per il vostro supporto. Cordiali saluti