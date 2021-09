Concorso Stem, sono delusa: anche gli abilitati della A028 dovevano inserirsi in prima fascia Di

Inviato da Laura Ivani – Egregio Ministro Bianchi, sono una abilitata del concorso in oggetto e vorrei sottoporLe la nostra situazione. Le procedure concorsuali si sono protratte oltre la data utile per il nostro inserimento negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie GPS. Ciò ha comportato la nostra esclusione dalla prima fascia GPS.

Gli incarichi delle supplenze annuali sono stati assegnati per l’anno scolastico 2021/22 a colleghi che non hanno superato la prova scritta computer based del concorso Stem A028. Tra i colleghi abilitati Stem nessuno ha ricevuto incarico di supplenza annuale quest’anno. Le nomine sono state pubblicate nella pagina dedicata al concorso Stem. Questa è stata la ciliegina su una torta che ci è stata, secondo me ingiustamente negata.

Come si è proceduto ad inserire in prima fascia i docenti che hanno superato ma non vinto i concorsi straordinari, mi sarei aspettata che anche gli abilitati Stem A028 risultassero in prima fascia, anche perché di eccezioni in deroga alla normativa mi sembra che quest’anno se ne stiano facendo parecchie e perché c’erano i tempi materiali per fare un’ulteriore eccezione.

Sono molto amareggiata per questa disparità di trattamento rispetto agli altri abilitati Stem delle altre cdc che hanno invece potuto essere inseriti in prima fascia GPS e per quelle Regioni che hanno proceduto in tempi brevi a concludere le procedure concorsuali.

La Regione Liguria ha proceduto con ritardo alla nomina delle commissioni e il concorso si è concluso con la pubblicazione della graduatoria il 3 settembre. Ci sarebbe stato tutto il tempo per inserirci in prima fascia ma non è stato fatto. Sono delusa, amareggiata e offesa per il trattamento riservatoci.