Concorso STEM, si cercano i commissari per le prove. In Calabria riaperte le domande

Di

Gli Usr pubblicano gli interpelli per la costituzione delle commissioni del concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado bandito con 21 aprile 2020, n. 499 per le classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041 (concorso STEM).

Requisiti presidenti: devono provenire dai ruoli delle distinte classi di concorso ovvero dirigere o avere diretto istituzioni scolastiche ove la classe di concorso è presente.

Requisiti commissari: docenti scuole statali confermati in ruolo, con almeno cinque anni di servizio, compreso il preruolo, prestato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, nella specifica classe di concorso. Inoltre devono avere documentati titoli o esperienze relativamente all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella didattica ed essere stati immessi in ruolo da graduatorie di concorso per titoli ed esami; in caso di immissione attraverso le graduatorie di cui all’articolo 401 del Testo Unico, essere risultati idonei allo specifico concorso ordinario o aver conseguito

l’abilitazione all’insegnamento attraverso le scuole di specializzazione per l’insegnamento.

Componenti aggregati accertamento lingua inglese: docenti in ruolo con almeno 5 anni di servizio, ivi compreso il preruolo, prestato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, nella classe di concorso A-24 o A-25 per l’insegnamento della relativa lingua. Possono altresì presentare domanda i docenti che non presentano i predetti requisiti di ruolo e di servizio, purché siano in possesso di abilitazione nelle classi A-24 o A25.

Segretari: possono presentare domanda gli Assistenti amministrativi, i DSGA e i docenti in servizio.

Interpello LOMBARDIA: scaduto ore 10 15 giugno

ABRUZZO: scadenza 28 giugno

Basilicata: ore 12, 18 giugno Interpello A028

Calabria: scadenza domande ore 13 24 giugno

Calabria riapertura termini interpello

CAMPANIA: scadenza ore 12 del 18 giugno avviso

EMILIA ROMAGNA –

LIGURIA -scadenza 22 giugno –

FRIULI VENEZIA GIULIA –

SICILIA: scadenza 16 giugno

Toscana: scadenza 17 giugno

Umbria: scadenza 17 giugno

VENETO: scadenza ore 12 17 giugno

L’elenco verrà aggiornato con le nuove pubblicazioni