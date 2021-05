Concorso STEM discipline scientifiche: quali classi di concorso, 6.129 posti, prove e quesiti. Tutte le info [GUIDA] Di

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto sostegni con il quale si avviano, tra le altre cose, le procedure per un concorso a cattedra rivolto alla copertura dei posti per le materie scientfiche. Secondo quanto previsto dal testo pubblicato in Gazzetta, i posti messi a bando per le materie STEM vengono raddoppiati. Infatti, i 3mila previsti nella bozza, sono passati a più di 6mila.

Il testo del decreto entra subito in vigore, ma per diventare legge dovrà passare, come è noto, l’esame del Parlamento potrà essere cambiato. L’esame inizierà prima dalla Camera (dove si potrà modificare) e poi al Senato.

Il concorso STEM – Di che si tratta – Dovrebbe concludersi entro il 31 luglio 2021

STEM – Definizione



STEM è l’acronimo di Science, Technology, Engineering, Mathematics [in lingua inglese]; in italiano, invece, rappresentano scienza, tecnologia, ingegneria e matematica.

Per queste classi di concorso di materie scientifiche STEM:

Matematica

Fisica

Matematica e Fisica

Scienze e tecnologie informatiche per la scuola secondaria di II grado

Matematica e Scienze per la secondaria di II grado.

si svolgerà in estate una selezione concorsuale più snella per portare in cattedra da settembre 2021, 6.129 docenti. Il concorso ordinario per infanzia, primaria e secondaria che riguarda tutte le altre classi di concorso avrà il suo avvio successivamente, probabilmente a seguire a cavallo tra Estate ed Autunno 2021. Ecco perchè si parla di anticipo della procedura concorsuale STEM; quest’ultima sta per avviarsi e si concluderà entro 2/3 mesi.

Il testo del decreto sostegni bis è stato pubblicato e presenta una novità sostanziale, ovvero i posti per il concorso per le discipline Stem sono raddoppiati, proprio perchè sono stati aggiunti i posti per far partecipare gli insegnanti delle scuole secondarie di primo grado. Inizialmente la bozza del decreto prevedeva poco più di 3.000 posti.

Perché il concorso ordinario viene anticipato solo per queste classi di concorso (STEM)

La motivazione fornita nel Decreto è:

“in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il Piano Nazionale di ripresa e resilienza circa il rafforzamento delle materie scientifiche e tecnologiche e dell’elevato numero dei posti vacanti e disponibili”

Ribadiamo nel dettaglio le classi di concorso previste

Si tratta di:

Concorso STEM semplificato – Prova scritta e prova orale. No valutazione dei titoli

La prova scritta, computer based, prevede 50 quesiti di cui

40 sui programmi previsti dall’allegato A al decreto del Ministro dell’istruzione 20 aprile 2020, n. 201 per la singola classe di concorso,

5 sull’informatica

5 sulla lingua inglese.

ATTENZIONE: Per la classe di concorso A027-Matematica e Fisica i 40 quesiti vertenti sui programmi sono suddivisi tra 20 quesiti di matematica e 20 quesiti di fisica.

Non ancora noti i programmi per inglese [verosimilmente si presuppone una conoscenza a livello B2] e informatica.

Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato.

La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.

La valutazione della prova è effettuata assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate.

La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.

La redazione dei quesiti della prova scritta, anche a titolo oneroso, è assegnata con affidamento diretto ad una o più università.

Per la classe di concorso A028 – Matematica e scienze i 40 quesiti vertenti sui programmi sono suddivisi tra 20 quesiti di matematica e 20 quesiti nell’ambito delle scienze chimiche, fisiche, biologiche e naturali. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato.

Segue la prova orale, per la quale il decreto non dice nulla, se non che sarà valutata al massimo 100 punti e superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti

La prova orale del concorso ordinario prevede

La graduatoria: tiene conto dei punteggi di prova scritta e prova orale, nel limite dei posti banditi. Non si darà luogo alla valutazione di titoli e servizio. La graduatoria dovrà essere formata entro il 31 agosto 2021.

Chi può partecipare al Concorso STEM

Solo ed esclusivamente i candidati che hanno presentato domanda, entro il 31 luglio 2020, per il concorso ordinario secondaria I e II grado di cui al DD. n. 201 del 20 aprile 2020 per la classe di concorso in oggetto. Si tratta in pratica di quel concorso, ma con svolgimento snello in ragione del DL Brunetta del 1° aprile 2021 che permette di eliminare la preselettiva e portare in cattedra i docenti già a settembre 2021.

N.B.: Il bando verrà modificato solo per portate le necessarie modifiche [ad es. inserire i programmi per inglese e informatica], ma non per nuove candidature.

Concorso STEM: chi non lo supera può ritentare

L’articolo 59, comma 18, del Decreto dispone che la partecipazione al succitato concorso STEM non compromette per i candidati la partecipazione al successivo concorso ordinario per le medesime classi di concorso, in deroga a quanto previsto dal comma 13 del medesimo articolo 59.

Ricordiamo che, in base al citato comma 13, i candidati che partecipano ad una procedura concorsuale e non la superano, non possono presentare domanda di partecipazione alla procedura concorsuale successiva per la medesima classe di concorso o tipologia di posto per la quale non hanno superato le prove. Abbiamo approfondito l’argomento in Concorso scuola, si potrà tentare una sola volta per classe di concorso. La norma del Decreto Sostegni bis che già non piace ai precari