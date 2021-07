Concorso Stem 2021, primi dati ufficiali: ecco gli ammessi all’orale Di

Un’ecatombe di candidati certificata, adesso, dai numeri ufficiali. Arrivano le prime conferme di quanto già segnalato da Orizzonte Scuola nella giornata di venerdì. Bassi, bassissimi numeri di promossi alla prova orale.

I primi dati arrivano dalla Liguria e riguardano le classi A026 e A041. I posti disponibili sono 38 e 29, ma già, dopo la selezione allo scritto, ci saranno posti vacanti. Infatti sono 23 i candidati che hanno superato la prova computer based per le rispettive classi di concorso e adesso dovranno sostenere la prova orale.

I candidati aventi diritto per la classe A026 (Matematica) erano stati in 175, mentre per la classe A041 (Scienze e tecnologie informatiche) 85.

Anche in Puglia i dati sono sconcertanti, denuncia la Uil Scuola: per la classe di concorso A026 (matematica) su 339 candidati soltanto 34 hanno superato la prova scritta, mentre per l’A041 (scienze e tecnologie informatiche) 96 su 373.

RISULTATI PROVA SCRITTA

LIGURIA

PUGLIA

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO