Concorso Stem 2021, dal Piemonte alla Sardegna prove difficili, tanti bocciati. Raccontaci la tua esperienza Di

In mattinata si sono svolte le prove per la classe A026 (Matematica) per quanto riguarda il concorso Stem 2021. Nel pomeriggio, invece, ci saranno le prove per la classe A041 (Scienze e tecnologie informatiche)

Selezione abbastanza severa per quanto riguarda la classe di matematica. In diverse regioni d’Italia arrivano segnalazioni di difficoltà nel superare la prova: dalle Marche alla Campania passando per la Sardegna.

Anna scrive: “Stamattina fatto mio marito, 10 su 10 bocciati… Non ho parole”. Annalisa: “Pochissimo tempo per rispondere a tutti i quesiti e alcuni era difficili… Vergognoso!”

Jessica: “Concorso appena fatto: su 22 neanche un promosso. Persone laureate in matematica e in statistica, dopo più di 30 esami sostenuti in ambito scientifico, tutte bocciate e con risultati ben lontani dal 70. Qui il problema non è la qualità della formazione di chi sostiene la prova, ma della presenza di domande che sarebbero perfette per una ammissione al CERN (tra i dirigenti, ovviamente, per diventare docente universitario alla Normale di Pisa”.

Marco aggiunge: “Nella mia sezione su 14 persone lo hanno passato in 2. Ma oltre che le domande il problema era anche nel tempo concesso… due minuti a domanda per quesiti in cui c’è da fare alcuni calcoli non si fa in tempo”.

Matteo scrive: “Stamattina ho sostenuto la prova in Veneto, per l’esattezza a Vicenza. 23 iscritti, 3 promossi. Prova tosta rispetto al tempo concessoci. L’Italia si merita di non averci in cattedra se questi sono i parametri su cui si basa il governo per reclutarci”.

Massimiliano scrive: “Ho da qualche ora finito la prova scritta stem di matematica a26… concorso assurdo, nella scuola dove l’ho sostenuto io in Calabria, su una quarantina di candidati, non l’ha superato nessuno. Domande difficili, per non dire difficilissime, rapportate ai 2 minuti di tempo. Sono sicuro che con i tempi giusti avrei dato più risposte corrette. Le ultime 15 domande le ho date senza nemmeno guardare perchè mancavano 3 minuti alla fine; uguale anche per altre sedi, ho sentito amici che hanno svolto il test in altre scuole ed idem, tutti bocciati senza neanche raggiungere la soglia minima. Concorso fatto per scienziati, e sono convinto che appena ci saranno i risultati, mi darete ragione. Con la sola prova scritta non ci saranno nemmeno la metà dei posti disponibili messi a concorso. Perdere va bene, ma così è davvero da scorretti”.

Deborah: “Oggi fatta prova per Concorso Stem in Toscana. Nella mia classe percentuale di promossi 0%. Eravamo in 10. Il voto massimo è stato 66. Nella classe parallela un solo promosso. Tempo insufficiente. Mi ero esercitata su uno dei simulatori disponibili ma il livello di difficoltà del simulatore era nettamente inferiore. Occorrerebbe avere simulatori adeguati per potersi esercitare, in quanto gli esercizi in sé sarebbero stati anche fattibili se gestiti con maggiore tempo”.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

La redazione di Orizzonte Scuola seguirà la prima giornata di prove con aggiornamenti e interviste ai candidati dopo l’effettuazione dell’esame.