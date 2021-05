Concorso STEM 2021, la classe A047 (Scienze matematiche applicate) non è inclusa tra quelle interessate alla procedura Di

Sono cinque le classi di concorso interessate alla procedura veloce relative alle materie STEM. Si tratta delle classi A020 (Fisica), A026 (Matematica), A027 (Matematica e Fisica), A028 (Matematica e scienze) e A041 (Scienze e tecnologie informatiche).

Non c’è la classe A047 (Scienze matematiche applicate) che dà la possibilità di insegnare presso il liceo scientifico (opzione Scienze applicate) e nell’istituto tecnico (indirizzo economico) e in quello professionale (servizi, industria e artigianato). C’è già chi protesta e chi giudica l’esclusione “ingiusta”.

Ricordiamo che, originariamente, i posti dovevano essere poco più di 3mila, poi, proprio in concomitanza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, i posti banditi sono diventati 6129. Fuori, dunque, quelli delle scienze matematiche applicate che dovranno ancora aspettare: si tratta di 191 posti (45 in Lombardia, 38 in Veneto, 25 in Piemonte e poi via via il resto delle regioni). Anche le classi A060 (Tecnologia nelle scuole di primo grado) e A050 (Scienze naturali, chimiche e fisica) non sono incluse nella procedura.

Concorso e posti

D. Per il concorso straordinario relativo alle discipline STEM ci sarà un nuovo bando e si dovranno presentare le relative domande di partecipazione?

R. No, si tratta delle procedure già bandite con il DD n. 499/2020 e che si svolgeranno in deroga alla normativa vigente, al fine di avere i docenti in cattedra già dall’a.s. 2021/22.

D. Chi potrà partecipare al concorso?

R. Potranno partecipare al concorso soltanto i docenti che hanno presentato la relativa istanza entro il 31 luglio 2020.

D. E’ possibile modificare le classi di concorso di partecipazione?

R. No. Gli aspiranti, che hanno presentato l’istanza entro la suddetta data, parteciperanno per le medesime classi di concorso per le quali avevano inoltrato la domanda.

D. Perché sono state anticipate soltanto le procedure relative alla discipline STEM?

R. Sono state anticipate solo tali procedure a causa dei numerosi posti vacanti e disponibili e in ragione degli obietti prefissati nel Piano Nazionale di ripresa e resilienza circa il rafforzamento delle materie scientifiche e tecnologiche.

D. Quali sono le discipline STEM relative al concorso?

R. Sono le seguenti: Matematica, Fisica, Matematica e Fisica, Scienze e Tecnologie Informatiche per la scuola secondaria di secondo grado; Matematica e Scienze per la scuola secondaria di primo grado.

D. Quali sono le classi di concorso interessate e il numero di posti per ciascuna di esse?

R. Queste le classi di concorso e i posti banditi:

D. Qual è la ripartizione a livello regionale?

R. Per la ripartizione dei posti regione per regione leggi qui