Concorso secondaria PNRR2, ecco le convocazioni per la prova orale [IN AGGIORNAMENTO]

Finalmente sbloccato il concorso scuola secondaria PNRR2 bandito con DDG n.3059/2024: dopo il via libera da parte del Ministero alla pubblicazione del voto minimo in quelle classi di concorso/regioni in cui non si svolgerà la prova suppletiva, le commissioni possono convocare i candidati per lo svolgimento della prova orale.

Chi accede alla prova orale

I candidati che hanno raggiunto il voto minimo per l’accesso alla prova orale, ossia chi ha conseguito almeno 70/100 alla prova scritta e rientra nel triplo dei posti a concorso per singola classe di concorso nella regione considerata, più tutti coloro che hanno lo stesso punteggio dell’ultimo dei candidati ammessi.

Ecco il voto minimo per ogni classe di concorso/regione

ATTENZIONE: Gli USR stanno comunicando il voto minimo per le classi di concorso di altre regioni, di cui sono responsabili per la prova orale in base al DM n. 55 del 13 gennaio 2025, quindi ciascun candidato deve ricercare il voto minimo nell’USR in cui dovrà svolgere la prova orale.

La convocazione per la prova orale

ADSS – SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Piemonte –

A011– Discipline letterarie e latino

Piemonte –

Umbria –

Sicilia Primo gruppo –

A018

Basilicata – Sicilia –

A047 Scienze matematiche applicate

Friuli Venezia Giulia e Lombardia –

A051 Scienze, tecnologie tecniche agrarie

Piemonte prova pratica e prova orale –

AM12 (ex A022) Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado

Umbria –

AI56 – “Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (percussioni)”

Sicilia Basilicata e Calabria –

AJ56 Strumento musicale I grado Pianoforte

Sicilia prova pratica – Sicilia prova orale –

AM30 – “Musica nell’istruzione secondaria di I grado”

Sicilia –

AN56 –

Liguria, Piemonte e Sicilia prova orale e pratica –

AS01 – Disegno e storia dell’arte

Friuli Venezia Giulia –

AS2A (ex AA24) Francese secondaria II grado

Sicilia –

AS12 (ex A012) – “Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado

Sicilia –

AS48 (ex A048) Scienze motorie e sportive secondaria di II grado

Sicilia – Umbria e Marche –

B015 Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche

prova pratica Marche – Umbria –

Il candidato riceve la convocazione nell’area personale della piattaforma “concorsi e procedure selettive” sul sito del Ministero dell’istruzione e del merito.

Nella convocazione viene comunicato il voto conseguito nella prova scritta, la sede, la data e l’ora di svolgimento della prova orale “almeno quindici giorni prima dello svolgimento della medesima” ai sensi dell’art. 12, comma 4, del D.D.G. prot.n. AOODPIT.3059 del 10 dicembre 2024.

