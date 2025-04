Concorso secondaria PNRR2, ecco in quali regioni si svolgerà la prova suppletiva del 5 maggio e in quali no Di

In seguito all’espletamento della prova scritta del concorso PNRR2 bandito con DDG n. 3059/2024, sono state ben 43 le segnalazioni di quesiti ritenuti errati. Dopo attenta analisi la Commissione nazionale ha annullato un solo quesito, che non conteneva nessuna opzione corretta e il Ministero ha disposto una prova suppletiva per il 5 maggio.

Ecco le regioni coinvolte

Il turno pomeridiano del 27 febbraio 2025 per la prova scritta non è stato svolto in tutte le regioni. La distribuzione tra i turni è affidata infatti all’USR, che ha dislocato i candidati in base al numero delle domande presentate e al numero di postazioni informatiche a disposizione. Le convocazioni

Pertanto, l’ultimo turno del 27 febbraio pomeriggio non è stato svolto in tutte le regioni

Regioni in cui è stato svolto

Abruzzo – Campania – Emilia Romagna – Lazio – Liguria – Lombardia – Puglia – Sardegna – Toscana – Veneto –

Regioni in cui non è stato svolto

Basilicata – Umbria – Friuli Venezia Giulia – Marche – Molise – Piemonte – Sicilia

Unico dubbio rimane per la Calabria, i docenti interessati potranno comunicarlo a [email protected]

Le regioni in cui non si è svolto il turno non sono coinvolte dalla prova suppletiva che si svolgerà il 5 maggio quindi in linea teorica gli USR potrebbero finalmente pubblicare il voto minimo per classe di concorso, in modo da permettere ai candidati di dare concretezza alla preparazione per la prova orale una volta appurata la situazione individuale.

Comprendiamo infatti che finora gli USR non hanno potuto pubblicare il voto minimo perché i quesiti coinvolti nella analisi da parte della Commissione erano ben 43 e quindi avrebbero potuto interessare qualsiasi dei turni svolti nelle tre giornate.

Gli USR i cui si svolgerà la prova suppletiva dovranno invece attendere quest’ultima per poter conteggiare il voto minimo per classe di concorso.

La partecipazione alla prova scritta infatti non dipende dalla classe di concorso per la quale si partecipa, basandosi su quesiti di carattere psicopedagogico.

