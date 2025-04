Concorso secondaria PNRR2, ecco il voto minimo per accedere alla PROVA ORALE per classe di concorso e regione [IN AGGIORNAMENTO] Di

Gli USR pubblicheranno in questi giorni la platea dei candidati ammessi alle prove orali del concorso PNRR2 bandito con DDG n. 3059/2024 esclusivamente per le

classi di concorso e per le Regioni di destinazione non interessate dallo svolgimento della prova scritta suppletiva del 5 maggio.

Si può così procedere alle convocazioni per la prova orale, mentre per le altre classi di concorso/regioni bisognerà attendere lo svolgimento della prova suppletiva

Ricordiamo che in base al D.D.G. 3059/2024 “Alla prova orale è ammesso, sulla base dell’esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all’esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi”.

Ammessi alla prova orale (voto minimo)

ATTENZIONE: Gli USR stanno comunicando il voto minimo per le classi di concorso di altre regioni, di cui sono responsabili per la prova orale in base al DM n. 55 del 13 gennaio 2025

Convocazione prova orale

Le commissioni possono pertanto procedere alle convocazioni, che dovranno essere recapitate almeno 15 giorni prima rispetto la data della prova.

La prova orale avrà una durata massima di 45 minuti e valuterà l’acquisizione di competenze disciplinari, didattiche e linguistiche. Per le classi di concorso che prevedono tale possibilità, sarà integrata una prova pratica.

Le competenze disciplinari e didattiche saranno valutate anche in base allo svolgimento di una lezione simulata volta ad accertare le capacità di progettazione didattica con riferimento all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, con particolare attenzione, per quanto riguarda i posti di sostegno, agli obiettivi di inclusione scolastica.

Durante la prova orale sarà, infine, valutata anche la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

Fanno eccezione le classi di concorso A24, A25 e B02, la cui prova orale si svolgerà interamente nella lingua straniera oggetto di insegnamento.

Il punteggio minimo per superare la prova orale è pari a 70/100. Per le classi di concorso in cui sarà prevista anche la prova pratica, la commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti per l’orale e 100 punti per la pratica e il punteggio sarà calcolato in base alla media aritmetica delle due votazioni.

Le risposte ai quesiti

