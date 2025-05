Concorso secondaria PNRR2. ecco come si valuta la prova pratica e le indicazioni per lo svolgimento Di

Concorso ordinario per la scuola secondaria di cui al DDG n. 3059/2024: per alcune classi di concorso la prova orale si scinde in prova orale vera e propria e prova pratica. Il punteggio sarà la media matematica delle due prove e dovrà essere di almeno 70/100 per considerarsi superata.

Ecco le classi di concorso che dovranno svolgere la prova pratica

La valutazione

La commissione ha a disposizione 100 punti per la prova pratica e 100 punti per il colloquio. Il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100.

La valutazione deve essere attribuita sulla base delle Griglie di valutazione proposte dalla Commissione nazionale.

Questo vuol dire che il candidato potrebbe anche non raggiungere i 70/100 alla prova pratica, ma compensare con la prova orale per raggiungere almeno il punteggio minimo (o di più) o viceversa.

Non c’è nessuna indicazione sullo svolgimento della prova pratica prima di quella orale o viceversa, pertanto ogni commissione organizzerà le prove secondo modalità proprie.

Come si svolge la prova pratica

Certamente bisognerà evitare quanto accaduto nella prova B022 svolta nelle Marche, oggetto di contenzioso e soggetta a rifacimento.

La traccia della prova pratica da realizzare sarà estratta all’atto della prova stessa tra le tre predisposte dalla Commissione.

Il bando afferma all’art. 7 comma 8 “Le tracce delle prove pratiche, laddove previste, sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice secondo il programma di cui all’Allegato A al Decreto ministeriale, in numero pari a tre volte quello delle sessioni di prova pratica previste. La traccia per ciascun turno di prova pratica è estratta all’atto dello svolgimento della stessa. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.”

La prova orale per classi di concorso con prova pratica sarà differente dalle altre classi di concorso?

No, le indicazioni per la prova orale contenute nel DDG n. 3059/2024 valgono per tutte le classi di concorso posto comune.

Se si svolge prima la prova pratica bisogna comunicare il voto conseguito?

Questo argomento è oggetto di dibattito. Nel concorso PNRR1, ancora in corso per alcune classi di concorso, le commissioni hanno assunto decisioni diverse: alcune hanno comunicato il voto della prova pratica nell’area personale della piattaforma Concorsi e procedure selettive, pertanto il candidato che aveva conseguito un voto inferiore a 40/100 non è stato convocato per la successiva prova orale perché anche il voto massimo di 100/100 non avrebbe potuto determinare il superamento della prova.

Altre invece hanno fatto svolgere sia la prova pratica che quella orale senza la comunicazione del voto conseguito per primo, determinando a volte sessioni di esami molte lunghe ma inutili in alcuni casi.

Dove si svolge prova pratica

I candidati che devono svolgere la prova pratica devono fare riferimento alla regione della prova orale. Ecco le aggregazioni, determinate con dm n. 55 del 13 gennaio 2025 Allegato 1

Bisogna portare materiale da casa?

Le indicazioni saranno fornite dalla singola commissione.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)

Indicazioni prova pratica

A027 Marche

B014 Marche

B011 Marche e Umbria

I candidati potranno accedere all’aula d’esame esclusivamente con i seguenti oggetti:

– Camice bianco da laboratorio

– Dizionario della Lingua Italiana

– Calcolatrice (NON PROGRAMMABILE)

A050 Sicilia

I candidati dovranno portare con sé ed utilizzare durante la prova pratica il seguente

materiale:

✓ Penna nera, matita, gomma;

non sarà fornita strumentazione mediante cui effettuare misure dirette, eventuali misure saranno fornite a cura della stessa Commissione.

È, inoltre, vietato l’uso di calcolatrici provviste di qualsiasi tipo di connessione in modalità wireless o bluetooth, o che richiedano la connessione alla rete elettrica, è fatto divieto dell’utilizzo di tablet, smartphone, orologi wireless o bluetooth durante lo svolgimento della prova.

[IN AGGIORNAMENTO]