Concorso secondaria PNRR2: convocazioni prova suppletiva 5 maggio. Elenco sedi + aule TAR [ELENCO IN AGGIORNAMENTO]

Concorso per la scuola secondaria PNRR2 di cui al DDG n. 3059/2024: con decreto n. 808 dell’08 aprile 2025 il Ministero ha annullato uno dei quesiti della prova scritta svolta il pomeriggio del 27 febbraio.

In conseguenza di ciò il Ministero propone una prova suppletiva con un solo quesito di ambito psicopedagogico, da svolgersi in 5 minuti.

La prova si svolgerà nella regione per la quale è stata presentata la domanda (la stessa in cui i candidai hanno svolto la prova del 27 febbraio pomeriggio), nelle sedi appositamente individuate dagli Uffici Scolastici regionali, che procedono alla convocazione dei candidati almeno 15 giorni prima rispetto la giornata della prova.

La prova non è prevista in tutte le regioni ma solo in quelle in cui si svolta la prova del 27 pomeriggio.

Come visualizzare la convocazione

i candidati potranno visualizzare la propria convocazione con l’indicazione della sede di svolgimento d’esame, accedendo, dal Portale Unico del reclutamento, tramite il link all’area “Graduatorie” della Piattaforma “Concorsi e Procedure selettive”, con le modalità di accesso descritte all’articolo 10, comma 3, del bando di concorso.

Scegliendo il concorso di interesse, nella sezione “Convocazioni” i candidati potranno verificare la presenza della convocazione stessa e visualizzare/scaricare/salvare il relativo documento in pdf dalla sezione “Allegati”.

Oltre alle sedi per i candidati che devono svolgere la prova suppletiva gli USR provvedono all’individuazione di AULE TAR, utili esclusivamente ai candidati in possesso di provvedimenti giurisdizionali a loro favore.

Convocazioni prova suppletiva 5 maggio [ELENCO SEDI IN AGGIORNAMENTO]

USR Puglia –

Come si svolge la prova suppletiva: ISTRUZIONI AI CANDIDATI

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)