Concorso secondaria PNRR2, accesso alla prova scritta svolta tra il 25 e il 27 febbraio. Le indicazioni ufficiali

L’USR Veneto comunica in forma ufficiale che i candidati, che hanno sostenuto la prova scritta computerizzata nei giorni 25, 26 e 27 febbraio 2025, potranno visionare il proprio elaborato accedendo alla propria area personale della Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive.

Il procedimento

All’indirizzo https://concorsi.istruzione.it/piattaforma-concorsi-web/;

scegliere “Concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell’art. 3 comma 8 del D.M 205/2023 – D.D.G. 3059/2024”;

cliccare nella sezione Graduatorie del menù e selezionare il pulsante “vedi graduatoria”;

cliccare nella sezione allegati e scaricare la cartella compressa Allegati.zip.

Lo stesso si trova altresì nella medesima area e cartella zippata in cui è stata individuata la lettera di convocazione alla prova scritta.

Il file pdf scaricabile conterrà, per ogni singolo quesito

la risposta fornita dal candidato (con l’indicazione se corretta o sbagliata)

la risposta corretta a cura della commissione nazionale

il punteggio per ogni singola risposta

il punteggio totale.

Il comunicato dell’USR Veneto

Non c’è ancora il voto minimo per l’accesso alla prova orale

Nessuna comunicazione invece, neanche oggi, per il voto minimo utile per l’accesso alla prova orale che sarà limitata al numero triplo dei candidati rispetto ai posti a bando per singola classe di concorso nella regione, più i candidati che hanno lo stesso punteggio dell’ultimo degli ammessi.

