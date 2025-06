Concorso secondaria PNRR1, le graduatorie per le assunzioni da settembre 2025 [AGGIORNATO] Di

Concorso DDG n. 2575/2023 per la scuola secondaria: con grande ritardo arrivano le graduatorie per le quali le procedure si sono concluse oltre il 10 dicembre 2024, e dunque utilizzabili per le assunzioni del 2025/26, unitamente a quelle ancora residue dell’anno scolastico 2024/25. A queste si aggiungeranno quelle del PNRR2, ancora in corso d’opera.

Le graduatorie di merito

Sono costituite dai candidati che dopo la somma dei punteggi di prova scritta, prova orale (+ eventuale prova pratica) e valutazione titoli, si collocano all’interno del numero dei posti a bando. Chi non rientra in questo numero può essere assunto per integrazione della graduatoria nella misura di eventuali rinunce all’immissione in ruolo.

Le graduatorie del concorso PNRR1 pubblicate dopo il 10 dicembre 2024

ADMM

Sicilia –

ADSS

Veneto –

A008

Emilia Romagna – Friuli Venezia Giulia –

A009

Veneto e Friuli Venezia Giulia –

A012

Abruzzo –

Basilicata –

Marche – Molise –

Campania –

Veneto

A017

Lombardia – Piemonte – Veneto –

A018

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia –

Friuli Venezia Giulia – Veneto – Toscana, Liguria, Sardegna –

Emilia Romagna – Lazio – Umbria _ Abruzzo –

A019

Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia –

A020

Friuli Venezia Giulia – Liguria – Lombardia – Piemonte – Veneto –

A022

Piemonte – rettifica 23 maggio – Veneto –

A028

Piemonte – Veneto –

A022

Sicilia –

A026

Friuli Venezia Giulia

Veneto

A030

Lazio – Piemonte –

A034

Friuli Venezia Giulia

Liguria

Piemonte

Veneto

A045

Friuli Venezia Giulia –

Lombardia –

Toscana –

Lazio –

Sardegna –

Veneto–

A046

Basilicata –

Campania –

Friuli Venezia Giulia –

Lombardia –

Puglia –

Sicilia –

Lazio –

Molise –

Toscana –

Veneto –

A047

Veneto

A048

Veneto – Piemonte –

A049

Piemonte – Veneto e Friuli Venezia Giulia –

Calabria – Sicilia –

A050

Basilicata – Campania – Sardegna –Sicilia – Veneto –

A054

Umbria _

Piemonte –

A060

Lazio –

Veneto –

AA25

Piemonte – Sardegna –

AB25

Veneto e Friuli Venezia Giulia –

AC22

Emilia Romagna – Friuli Venezia Giulia – Lazio – Lombardia – Marche – Piemonte – Veneto –

AC25

Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto –

AE24

Sardegna –

AF55

Lazio – Puglia –

AK55

Lazio – Piemonte – Sicilia–

AN55

Lazio –

Sardegna –

B010

Lazio – Piemonte – Puglia –

B011

Friuli Venezia Giulia

Veneto

B012

Friuli Venezia Giulia

Veneto

B014

Friuli Venezia Giulia

Veneto

B015

Abruzzo – Lazio –

B016

Lazio

Veneto –

B017

Sicilia –

B018

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Veneto

BI02 Cinese

Lazio

Campania

Toscana

[PAGINA IN AGGIORNAMENTO]

N.B. Sono ancora utili per le assunzioni le graduatorie pubblicate entro il 10 dicembre 2024, non ancora utilizzate per intero.

La timeline concordata a livello europeo richiede altre 20.000 assunzioni con il nuovo modello di reclutamento entro settembre 2025. Per questo motivo il concorso PNRR2 sarà più veloce, soprattutto per l’elevata selettività della prova scritta.

Nel frattempo, i docenti vincitori del concorso ma ancora privi di abilitazione potrebbero conseguirla con i percorsi che a breve saranno avviati dalle Università per l’anno accademico 2024/25 II ciclo del DPCM 4 agosto 2023. RISPOSTE AI QUESITI

Avvio operazioni anno scolastico 2025/26

Con nota n. 11894 del 16 gennaio 2025 il Ministero ha dato avvio alle operazioni relative all’anno scolastico 2025/26, chiedendo agli Uffici Scolastici la cancellazione dei docenti di ruolo che non possono accettare successiva nomina da GaE e graduatorie di merito di inclusione.