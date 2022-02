Concorso secondaria: mancano ancora commissari. Interpelli Veneto e Sardegna Di

Il 14 marzo iniziano le prove del concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Le commissioni valutatrici non sono però al completo in tutte le regioni, nonostante i termini per le domande di partecipazione siano già scaduti. Veneto e Sardegna hanno emanato un avviso per la ricerca dei commissari.

Interpello Veneto

Le istanze, con allegato il curriculum vitae, dovranno essere presentate utilizzando i modelli di domanda allegati, predisposti rispettivamente per gli aspiranti Presidenti, Commissari, Membri Aggregati e Segretari. Il modello dovrà essere debitamente compilato, firmato, scansionato e inviato all’indirizzo [email protected] entro le ore 12:00 di giovedì 28 febbraio 2022.

Avviso

Sardegna

Considerato il numero esiguo delle candidature pervenute entro i termini inizialmente stabiliti, tramite l’applicazione “piattaforma concorsi e procedure selettive”, relative alle commissioni giudicatrici del concorso di cui all’oggetto, questo USR rende noto che è possibile presentare manifestazione di interesse di far parte di dette commissioni in qualità di presidente, commissario, componente aggregato e segretario.

Pertanto, il personale interessato, in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 326/202, può presentare la propria disponibilità a ricoprire i ruoli su indicati, inviando la propria candidatura firmata digitalmente alla pec [email protected], con allegato il proprio curriculum vitae.

Avviso