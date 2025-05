Concorso secondaria 2024, assenza di massa alla prova orale e nuova convocazione. Ecco per quale classe di concorso e regioni. È corretto? Di

Concorso docenti DDG n. 2575/2023: la prova orale è in corso di svolgimento. Seppure non sia possibile seguire i lavori di ogni commissione, dalle sostituzioni temporanee fisiologiche all’ordine del giorno, alla mancata costituzione per motivi non noti, al lungo calendario che interessa alcune classi di concorso con numerosi candidati, una situazione spicca per “singolarità”.

Ad essere interessata è la classe di concorso A047 Scienze Matematiche Applicate gestita dalla regione Puglia anche per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sicilia.

Si tratta in totale di

Puglia 3 posti

Basilicata 2

Campania 3

Molise 2

Sicilia 6

Quindi, diremmo, una manciata di posti che però sono posti di lavoro a tempo indeterminato per chi riesce a collocarsi nella rispettiva graduatoria di merito.

Il numero esiguo dei posti a disposizione deve però aver scoraggiato i candidati di questa classe di concorso che, a quanto pare, non si sono presentati in massa alla convocazione per la prova orale. Non sappiamo in quanti avessero superato la prova scritta.

Riconvocazione a causa delle numerose assenze

Quello che registriamo però è che i candidati sono stati convocati ben tre volte per sostenere la prova orale.

La prima a maggio, la seconda a giugno e la terza a luglio.

Ecco le convocazioni

A047 prova orale -Puglia e le regioni aggregate Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sicilia – riconvocazione prova orale dal 24 giugno – riconvocazione prova orale dal 15 luglio –

Nell’avviso del 13 giugno si legge

“Si fa seguito al proprio Avviso prot.n. AOODRPU.28692 del 13 maggio 2024 e si avvisano i candidati già convocati con il predetto Avviso, che in ragione delle numerose assenze registrate alle prove orali, i candidati sono convocati alla medesima ora per ogni turno giornaliero a partire dal 24 giugno 2024.”

e nell’Avviso di luglio

“Si fa seguito al proprio Avviso prot.n. AOODRPU.34828 del 13 giugno 2024 e si avvisano i candidati già convocati con il predetto Avviso, che in ragione delle numerose assenze registrate alle prove orali, i candidati sono riconvocati a partire dal 15 luglio 2024 al termine delle prove orali secondo le date e gli orari specificati nella convocazione.”

E’ corretto riconvocare dopo l’assenza?

Alcuni candidati ci chiedono se questo modo di procedere sia corretto. Il bando DDG n. 2575/2023 all’art. 12 comma 2 afferma “Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11, comma 6, la mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale”

e tale dicitura è riportata anche negli Avvisi recapitati ai candidati.

L’art. 11 comma 6 tutela le donne in gravidanza o allattamento, permettendo lo spostamento della procedura, come già previsto per la prova scritta.

Va detto che per quanto riguarda la prova orale, trattandosi di date non prescrittive ma decise dalla singola commissione, capita che alcuni candidati richiedano e ottengano lo spostamento per documentati motivi, sempre all’interno del periodo in cui si svolgono le prove.

Non sappiamo quindi se l’assenza dei candidati alla prova orale sia dovuta ad impegni concomitanti tali da dover richiedere lo spostamento (ma il fatto che si tratti di numerose assenze ci lascia perplessi) e la nuova convocazione si inserisca nell’alveo di questa procedura oppure si tratta di una nuova convocazione ex novo non richiesta dai singoli candidati che darebbe una terza possibilità a fronte magari di candidati, in altre procedure che trovandosi di fronte a cause fortuite non hanno avuto questa opportunità.

