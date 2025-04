Concorso scuola secondaria PNRR2, quale USR guardare per capire se si è stati ammessi alla prova orale Di

Il concorso per la scuola secondaria bandito con DDG n. 3059/2024 dopo la fase di stallo successiva alla contestata prova scritta, passa finalmente alla fase 2: da un lato lo svolgimento della prova suppletiva il 5 maggio per i candidati del turno 6 del 27 febbraio pomeriggio, dall’altro l’avvio delle prove orali per le classi di concorso non coinvolte nella prova suppletiva.

Il Ministero, con apposita nota, ha spiegato agli Uffici scolastici come determinare la PLATEA dei CANDIDATI AMMESSI alla prova orale.

Questo comporta la comunicazione del voto minimo di accesso, in quanto in base al dm n. 214 del 24 ottobre 2024 partecipa alla prova orale il candidato cha abbia raggiunto almeno 70/100 alla prova scritta e rientra nel triplo dei posti a concorso per quella classe di concorso nella regione considerata.

Dove si svolge la prova orale

Rispetto alla prova scritta, per la prova orale bisogna considerare che essa potrebbe svolgersi in regione diversa rispetto a quella per la quale è stata presentata la domanda e che sarà responsabile della prova orale, della valutazione dei titoli e della produzione della graduatoria di merito.

Le aggregazioni sono note da tempo e sono state diffuse con dm n. 55 del 31 gennaio 2025, ma adesso risultano importanti.

Dove controllare l’ammissione alla prova orale

Ogni USR infatti sta pubblicando la comunicazione del voto minimo per tutte le classi di concorso di cui è responsabile, quindi anche per le altre regioni aggregate.

Ad es. la Sicilia è responsabile per la classe di concorso AJ56 anche per le regioni Basilicata e Calabria. Il voto minimo di ammissione si trova nel file Sicilia.

Ad es. l’Umbria è responsabile della classe A019 Molise. Il voto minimo di ammissione va ricercato nel file Umbria.

Per orientarsi bisogna

consultare il dm n. 55 del 31 gennaio 2025

verificare se la classe di concorso per la quale si partecipa è stata aggregata ad altre regioni

ricercare nell’USR di quella regione tutte le info relative alla prova orale.

Concorso secondaria PNRR2, ecco il voto minimo per accedere alla PROVA ORALE per classe di concorso e regione [IN AGGIORNAMENTO]

Convocazione alla prova orale

In ogni caso l’esito della predisposizione dei calendari da parte della Commissione Giudicatrice, i candidati riceveranno convocazione a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova scritta, della sede, della data e dell’ora di svolgimento della loro prova orale almeno quindici giorni prima dello svolgimento della medesima.

Concorso secondaria PNRR2, ecco le convocazioni per la prova orale. Si comincia a maggio [IN AGGIORNAMENTO]

