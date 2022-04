Concorso scuola secondaria, in Sicilia raffica di bocciati per Lettere: passano alla prova orale in 163 su 2.468 Di

Numeri da incubo per il concorso scuola secondaria. I primi esiti dei test a crocette in Sicilia per la scuola superiore, in particolare per la classe A022, sono davvero sconfortanti.

Così come segnala La Repubblica, nella classe di concorso A022 per insegnare Italiano, Storia e Geografia alla scuola media meno di un candidato su sette raggiunge il punteggio minimo (70 su 100) per accedere alla prova orale. Passano 163 su 2.468, il 6,6% per l’esattezza. In Lombardia ad accedere all’orale per la stessa classe di concorso sono stati più di 14 su cento, il doppio che in Sicilia.

Anche per l’Inglese, questa volta al superiore (AB24), la percentuale di bocciati è di gran lunga superiore a coloro che ce l’hanno fatta. In Sicilia affronteranno l’orale in tutto in 225. Erano iscritti alla prima prova in 1.395. A superare il primo scoglio è stato il 16%. In Friuli-Venezia Giulia la quota sale al 30% e in Veneto al 27%.