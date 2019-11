Concorso scuola secondaria, 24 CFU: elenco Miur degli Atenei che attivano i percorsi

Giungono in redazione diversi quesiti relativi al conseguimento dei 24 CFU e alle Università ove conseguirli.

Ricordiamo che i 24 CFU costituiscono requisito d’accesso al concorso per accedere ai ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado, per i docenti che non sono abilitati e che non hanno un servizio pari a tre annualità (solo in prima applicazione le 3 annualità permettono l’accesso con la sola laurea senza i 24 CFU), secondo quanto previsto dal D.lgs. 59/2017 come novellato dalla legge di bilancio.

Concorso: requisiti partecipazione

abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure

specifica sulla classe di concorso laurea (con piano di studio completo per l’accesso a quella classe di concorso) e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche oppure

(con piano di studio completo per l’accesso a quella classe di concorso) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche oppure abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione , fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso richiesta (no 24 CFU) oppure

, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso richiesta (no 24 CFU) oppure laurea + 3 anni di servizio svolti negli ultimi otto (no 24 CFU). Si partecipa per una delle classi di concorso per cui si ha un anno di servizio. Per i posti di insegnante tecnico-pratico: diploma valido per l’accesso alla classe di concorso richiesta fino al 2024/15 (no 24 CFU) poi abilitazione o laurea triennale Per i posti di sostegno: requisiti (quelli per i posti comuni oppure quelli per i posti di ITP) più il titolo di specializzazione su sostegno.

Per chi accede solo con la laurea e non raggiunge il requisito delle tre annualità di servizio, i 24 CFU in discipline antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche costituiscono requisito di accesso

Concorso: dove conseguire i 24 CFU

Rispondiamo al quesito di partenza, rinviando all’elenco pubblicato dal Miur relativo agli Atenei che hanno attivato i corsi per il conseguimento dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

L’elenco riporta, per ogni Università, la pagina dedicata ai 24 CFU, con gli avvisi finora pubblicati.