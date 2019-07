Concorso scuola Infanzia Primaria, bando prossima settimana: quante prove da affrontare. Non servono 24 CFU

Pubblicata in Gazzetta l’autorizzazione del Ministero dell’economia per i 16.959 posti previsti dal MIUR. Prossima settimana il bando.

Non sono necessari i 24 CFU

Per partecipare al concorso in questione, non necessita il possesso dei 24 CFU previsti invece per il concorso a cattedra per diventare docente nelle scuole secondarie di I e II grado.

Il concorso è aperto a tutti coloro che sono in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso. Possono partecipare anche i docenti di ruolo.

Requisiti

laurea in Scienze della Formazione primaria

diploma magistrale con valore abilitante e diploma sperimentale a indirzzo linguistico entro l’anno 2001/02

titolo equipollente estero riconosciuto dal Ministero

per i posti di sostegno necessario titolo di specializzazione

Le prove

eventuale prova pre-selettiva (qualora le domande di partecipazione siano superiori a quattro volte il numero dei posti)

prova scritta

prova orale

valutazione titoli

Preselettiva

Verterà su

capacità logiche,

comprensione del testo

conoscenza della normativa scolastica

Sulle modalità di svolgimento delle prove si attendono indicazioni ministeriali.

Per i programmi da studiare, vedi l’allegato A del Decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale