Concorso scuola 2024, prova scritta, i consigli del formatore Gallo: “Iniziare subito a studiare e focalizzarsi sulle aree dove si ha meno conoscenza” [VIDEO] Di

Mancano pochi giorni alla scadenza della presentazione delle domande di partecipazione alle nuove procedure concorsuali, che riguardano i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.

C’è tempo fino al 9 gennaio 2024 per inoltrare la domanda del concorso scuola. Poi chi avrà inviato l’istanza sarà in attesa di conoscere il calendario delle prove scritte che sarà pubblicato, come detto più volte sia sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito e sul Portale Unico del reclutamento.

I candidati potranno accedere a queste informazioni tramite link all’area “Graduatorie” della Piattaforma “Concorsi e Procedure selettive”.

Le parole del formatore Vincenzo Gallo

Durante una diretta organizzata da Orizzonte Scuola dedicata alla simulazione della prova scritta, il docente dell’Università del Molise, Vincenzo Gallo ha condiviso preziosi consigli per affrontare al meglio la prova scritta del prossimo concorso ordinario per i docenti.

Forte della sua esperienza in numerosi concorsi a cattedra, Gallo ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sulle aree meno conosciute. “Il mio consiglio – ha dichiarato – è quello di focalizzare l’attenzione su quelle aree di cui non si ha la minima contezza e soprattutto di non attendere la fase di studio ma di iniziare quanto prima”.

Gallo incoraggia i candidati a non perdere tempo e a dedicarsi immediatamente allo studio intensivo. Si evidenzia, dunque, l’importanza di una preparazione mirata e tempestiva per affrontare con successo la prova scritta.

Come prepararsi

