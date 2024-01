Concorso scuola 2024, prova scritta e prova orale: dove si svolgono. ESEMPI e chiarimento estrazione traccia 24 ore prima Di

Si attende il via alle prove scritte del concorso docenti 2024 per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. Chi supera lo scritto passa all’orale.

C’è ancora molta richiesta di chiarimento in merito all’aggregazione regionale delle prove, con molti lettori che chiedono se ci sarà aggregazione già alla prova scritta o solo alla prova orale.

Si è parlato del tema durante il Question Time in diretta su OS TV del 22 gennaio, con Chiara Cozzetto, segretaria nazionale del sindacato Anief.

“L’orale si svolge nella regione che gestisce l’aggregazione. Lo scritto si svolge nella regione per cui si concorre“, chiarisce la sindacalista.

ERRATA CORRIGE classi di concorso A040-A041 e AB25-AB55

Nelle aggregazioni ci sono classi di concorso (con un numero elevato di domande) che vengono gestite dalla stessa regione. Altre invece vengono gestite da altre regioni, perché ci sono poche domande e non è possibile costituire un numero elevato di commissioni.

Le nuove aggregazioni non modificano la normativa: la prova scritta si svolgerà nella regione per cui è stata presentata la domanda

Anche dopo la diffusione dei nuovi allegato 2 per ciascun bando, la normativa relativa allo svolgimento delle prove non cambia.

Quindi ogni candidato al concorso svolgerà

una prova scritta (anche se partecipa sia per classe di concorso che sostegno) nella regione scelta per il concorso

(anche se partecipa sia per classe di concorso che sostegno) tante prove orali (se supera la prova scritta) quante sono le procedure alle quali partecipa.

Ad es. se mi sono iscritta per una classe di concorso della secondaria primo grado, una classe di concorso della secondaria secondo grado e sostegno, svolgerò una prova scritta e tre prove orali.

Va da sé che superare la prova scritta unica è fondamentale per poter accedere alla tripla possibilità (nel nostro esempio) di affrontare le prove orali.

Per la prova orale bisogna guardare se la propria classe di concorso è stata accorpata, per la gestione, a Ufficio scolastico diverso rispetto a quello in cui è stata presentata la domanda.

Esempi

es. n. 1 partecipo per A012 e A022 per la regione Lombardia

svolgo un’unica prova scritta in Lombardia, nella sede che mi sarà assegnata dall’Ufficio Scolastico

svolgo due prove orali in Lombardia, nelle rispettive sedi che saranno assegnate dalla Commissione

es. n. 2 partecipo per infanzia, primaria e sostegno primaria per la regione Molise

svolgo un’unica prova scritta in Molise, nella sede che mi sarà assegnata dall’Ufficio Scolastico

svolgo tre prove orali. Infanzia in Abruzzo, nella sede che sarà indicata dalla Commissione, primaria in Molise, Sostegno primaria in Puglia

es. n. 3 partecipo per A026, A028 e sostegno secondaria II grado per la regione Piemonte

svolgo un’unica prova scritta in Piemonte, nella sede che mi sarà assegnata dall’Ufficio Scolastico

svolgo la prova orale per A026 in Toscana, per A028 nelle Marche e per sostegno II grado in Toscana

Cosa cambia con le nuove aggregazioni disposte dal Ministero?

Con il DDG n. 90 del 18 gennaio 2024 e il DDG n. D.D.G. n. 89 del 18 gennaio 2024 il Ministero ha modificato le aggregazioni rispetto a quelle proposte con il bando del 6 dicembre 2023. Bisognerà quindi controllare, una volta superata la prova scritta, le aggregazioni per capire dove svolgere la prova orale.

L’estrazione della traccia per la prova orale: è necessario essere presenti?

I bandi affermano ” La traccia da sviluppare per svolgere la lezione simulata di cui all’articolo 7, commi 2 e 3, del Decreto ministeriale è estratta dal candidato 24 ore prima dell’orario programmato per la propria prova; qualora il candidato non sia presente all’ora prevista per l’estrazione, la commissione procede all’estrazione della traccia e ne dà comunicazione al candidato a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.”

