Concorso scuola 2023, 14mila posti aggiuntivi: il Ministero dovrà adeguare i bandi con specifico decreto Di

Prima di Natale, il Ministero della Pubblica Amministrazione ha pubblicato il DPCM che autorizza l’incremento del numero di posti disponibili per il concorso ordinario del personale docente.

Il provvedimento ha ufficializzato l’aggiunta di 14.438 posti, distribuiti tra posto comune e sostegno.

I posti saranno così ripartiti:

Posto comune : 7.965

: 7.965 Posto di sostegno: 6.473

I posti supplementari mirano a coprire le vacanze lasciate dalle operazioni di immissione in ruolo per l’anno scolastico 2023/2024, rispondendo alle esigenze delle regioni e classi di concorso con graduatorie insufficienti.

Inizialmente, erano stati banditi 30.216 posti, approvati dal Ministero dell’Economia con il DPCM del 3 agosto 2023. La distribuzione era così suddivisa:

Scuola dell’Infanzia : 1.315 (608 di sostegno)

: 1.315 (608 di sostegno) Scuola Primaria : 8.326 (5.463 di sostegno)

: 8.326 (5.463 di sostegno) Secondaria di I Grado : 7.646 (2.480 di sostegno)

: 7.646 (2.480 di sostegno) Secondaria di II Grado: 12.929 (564 su sostegno)

Ogni regione e classe di concorso ha un dettaglio specifico, come indicato nell’allegato 1 dei due bandi. Posti secondaria – Posti infanzia primaria –

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha sollecitato un’ulteriore integrazione di 14.438 posti, che elevano il totale a 44.654 posti.

Secondo l’articolo 1 del bando, l’integrazione sarà effettiva con un decreto successivo. Il Ministero, dunque, ora dovrà adeguare i bandi, aggiornando i posti e la loro distribuzione. Secondo quanto riferito dai sindacati, si sottolinea che gli incrementi riguarderanno solamente le classi di concorso che hanno già almeno 3 posti banditi.

La pubblicazione dovrebbe avvenire prima che i potenziali candidati selezionino la regione per la loro domanda (dunque entro il 9 gennaio, ndr). Il passaggio è fondamentale per permettere ai candidati di prendere decisioni informate e ponderate sulla base delle opportunità disponibili in diverse regioni e classi di concorso.

Concorso scuola 2023, oltre 14mila posti in più. Pascarella (Flc Cgil): “Sono i più importanti e vi spiego i motivi” [VIDEO]

I requisiti di accesso concorso infanzia e primaria

I requisiti di accesso concorso secondaria

In una prospettiva più ampia, il 2024 vedrà l’indizione di un secondo concorso per la scuola secondaria, nell’ambito della fase straordinaria dei concorsi PNRR. Il concorso metterà a disposizione circa 11.000 posti, con requisiti di accesso analoghi a quelli del primo concorso, oltre all’integrazione dei 30 CFU per i candidati che li hanno acquisiti o sono in procinto di farlo.

Vuoi prepararti con noi?

La nostra offerta formativa

Procedure