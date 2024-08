Concorso riservato dirigenti scolastici, oltre 500 presidi a rischio assunzione. L’USR Lazio: “Siamo in attesa di indicazioni dal Ministero, avevamo già avviato la procedura” Di

Il Tar del Lazio ha sospeso in via cautelare la nomina di 25 nuovi dirigenti scolastici nel Lazio, mettendo a rischio un regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025.

La decisione arriva a seguito del ricorso presentato da alcuni candidati al concorso (bandito nel 2023 con il Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 2788), che lamentano irregolarità nelle procedure di selezione.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che si costituirà in giudizio per chiedere l’annullamento del decreto, aveva pubblicato la graduatoria finale lo scorso 9 agosto, con l’obiettivo di assegnare i vincitori alle scuole vacanti già dall’1 settembre.

“Avevamo già avviato le procedure per l’inserimento dei nuovi dirigenti,” ha dichiarato a La Repubblica, Anna Paola Sabatini, direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio. “Ora siamo in attesa di indicazioni dal Ministero.”

Diverse le ipotesi sul tavolo: l’assunzione con riserva dei dirigenti fino al verdetto del TAR, la nomina di presidi reggenti per le scuole scoperte, o un’ulteriore proroga della reggenza per i dirigenti già in carica. Quest’ultima soluzione, seppur temporanea, potrebbe comportare disagi nel passaggio di consegne.

La data del 5 settembre si preannuncia cruciale anche per un’altra ragione: il TAR si esprimerà sui ricorsi presentati da circa 350 candidati che contestano le prove preselettive del concorso ordinario per dirigenti scolastici 2024.