Concorso riservato, Anief: preadesione ricorso per docenti primaria/infanzia esclusi

Anief – Il ricorso sarà presentato al Tar del Lazio avverso l’esclusione del personale docente della scuola primaria/infanzia con tre anni di servizio dal concorso riservato 2019.

Possono preaderire i docenti della scuola primaria/infanzia (e relativi posti di sostegno) in possesso di 3 anni di servizio utili e che intendono rivendicare l’indizione di un concorso riservato 2019 anche per i docenti della scuola infanzia e primaria (e relativi posti sostegno). I ricorrenti devono comunque aver svolto 3 anni di servizio con almeno 180 giorni per anno scolastico come docente di scuola primaria/infanzia (o relativi posti sostegno).

