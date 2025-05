Concorso PNRR2: partecipano anche i docenti di ruolo, abilitati o non abilitati per la classe di concorso per cui concorrono Di

Il bando per il concorso docenti PNRR2 è atteso a breve: tra Ottobre e Novembre, secondo le previsioni del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Migliaia di aspiranti docenti si stanno già preparando per parteciparvi e superarlo: la procedura, però, non è aperta soltanto per i precari o per chi si affaccia per la prima volta al mondo della scuola. Potranno partecipare anche i docenti di ruolo.

Sul tema era già intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 251/2017.

Il caso era nato dal ricorso presentato al Tar del Lazio da alcuni docenti di ruolo, esclusi dalla partecipazione al concorso docenti del 2016, sulla base della Legge 107/2015 (la cosiddetta “Buona Scuola”). L’art. 1, comma 110 della Legge 107/2015 stabiliva, infatti, che i docenti già assunti a tempo indeterminato nelle scuole statali non potessero partecipare ai concorsi pubblici per titoli ed esami, riservando queste opportunità ai docenti precari e a coloro che non avevano ancora un contratto a tempo indeterminato. Questa norma aveva l’obiettivo di favorire l’immissione in ruolo dei docenti precari, con l’intento di ridurre il fenomeno del precariato storico nella scuola.

Ravvisando il pericolo di violazione di diversi articoli della Costituzione, il Tar del Lazio aveva allora sollevato la cosiddetta questione di legittimità costituzionale, permettendo così alla Corte Costituzionale di pronunciarsi in merito e di dichiarare l‘illegittimità della norma.

Ridurre il precariato non giustifica l’esclusione dei docenti di ruolo

Nella sentenza, la Corte ha stabilito che questa esclusione violava:

il principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione),

(art. 3 della Costituzione), il diritto di tutti i cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di parità (art. 51 della Costituzione).

Nella sentenza, i giudici costituzionali hanno osservato che la norma non avesse una giustificazione ragionevole: sebbene la finalità di ridurre il precariato fosse legittima, non poteva giustificare l’esclusione di docenti già assunti, poiché ciò non contribuiva a migliorare l’efficienza dell’amministrazione scolastica né a garantire la selezione dei migliori candidati. Inoltre, la Corte ha sottolineato come la norma in questione contraddicesse il principio secondo cui i concorsi pubblici devono essere basati sul merito, permettendo la partecipazione al maggior numero possibile di candidati per garantire la selezione delle professionalità più qualificate: escludere i docenti di ruolo significava, secondo i giudici, restringere irragionevolmente la platea dei partecipanti, limitando la possibilità di selezionare i candidati migliori.

I requisiti di accesso

I requisiti di accesso al concorso non cambiano, sono uguali per tutti i candidati. Se il docente di ruolo è in possesso dell’abilitazione per la classe di concorso per la quale concorre, all’atto della nuova assunzione otterrà il passaggio immediato da un ruolo all’altro altrimenti dovrà essere collocato in aspettativa per la supplenza al 31 agosto nel corso della quale dovrà acquisire i CFU mancanti.

Più docenti di ruolo al secondo concorso PNRR?

Le recenti sessioni di abilitazione per docenti già in possesso di un’altra abilitazione o specializzazione sostegno potrebbe far pensare ad un aumento del numero di candidati che, in possesso dell’abilitazione richiesta, parteciperà al concorso.

Non sappiamo se sarà effettivamente così, bisogna infatti considerare che il concorso è regionale e non tutti i docenti di ruolo sono disposti a cambiare eventualmente provincia, a meno che non ci si trovi nella situazione del collega Ho vinto il concorso GM 2024: posso rifare anche il secondo nella stessa regione per sperare di vincere una provincia migliore?

Alcuni invece parteciperanno proprio per avere l’opportunità di trasferimento in altra provincia.

Le risposte ai quesiti

