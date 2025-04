Concorso Pnrr2 docenti secondaria, Anief: “Il 5 maggio prova suppletiva di 5 minuti per rispondere a un solo quesito” Di

Si svolgerà il 5 maggio alle ore 15.30 la prova suppletiva del concorso Pnrr2 specifico per i candidati docenti della scuola secondaria: lo ha deciso il Ministero dell’Istruzione e del Merito con decreto dell’8 aprile disponendo la prova suppletiva a seguito dell’annullamento del quesito n. 4 del turno 6 del 27 febbraio scorso.

Una Nota MIM dell’11 aprile fornisce le istruzioni per i candidati. La prova, dunque, riguarderà solo un quesito e avrà la durata di 5 minuti, con le operazioni di identificazione dei candidati inizieranno alle ore 14.30. Lo svolgimento della prova non è comunque obbligatorio: i candidati che non svolgeranno la prova suppletiva manterranno lo stesso punteggio, tenendo conto che al quesito annullato vengono attribuiti 0 punti per qualsiasi risposta data.

Il sindacato Anief seguirà le operazioni con la solita consueta massima attenzione. Nel frattempo, Anief ricorda che ha promosso un ricorso presso il Tar del Lazio avverso la nota Dgper n.50125 del 27/02/2025 e i relativi avvisi di pubblicazione degli Uffici scolastici regionali riportanti il punteggio minimo previsto per l’ammissione alla prova orale. L’azione legale verte a ottenere l’ammissione alla prova successiva di tutti i candidati che hanno superato la prova scritta al di là del numero pari a tre volte quello dei posti banditi per il concorso per la scuola infanzia, primaria, secondaria di I e II grado Pnrr 2. Possono partecipare a questo ricorso i docenti che hanno raggiunto il punteggio minimo di 70/100 al termine della prova scritta del concorso docenti PNRR 2 per i posti curricolari della Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria e relative graduatorie per il sostegno di cui ai D.D. 3059/2024 e 3060/2024. Per saperne di più e aderire, cliccare qui.

LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SUPPLETIVA

La stampa specializzata ricorda che per sostenere la prova, il 5 maggio alle ore 15.30, i candidati sono tenuti a presentarsi muniti di:

un documento di riconoscimento in corso di validità

codice fiscale.

Divieti

I candidati dovranno consegnare ai docenti incaricati della vigilanza, a pena di esclusione, ogni tipo di:

telefono cellulare,

smartphone,

tablet,

notebook, anche se disattivati, e qualsiasi altro strumento idoneo alla conservazione e/o trasmissione di dati.

Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame:

carta da scrivere,

appunti,

libri,

dizionari,

testi di legge,

pubblicazioni,

strumenti di calcolo,

telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati.

I candidati non possono comunicare tra loro verbalmente o per iscritto.

In caso di violazione è disposta l’immediata esclusione dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l’esclusione sarà disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. In questo caso si procederà all’annullamento della prova e il candidato/i candidati verrà/verranno allontanato/i dall’aula.

Come si svolge la prova

Nel momento in cui tutti i candidati saranno in postazione, il responsabile d’aula o il comitato di vigilanza comunicherà la “parola chiave di accesso/inizio della prova” che i candidati dovranno inserire nell’apposita schermata.

Una volta inserita la parola chiave, il candidato avrà 3 minuti di tempo per leggere le istruzioni; allo scadere dei 3 minuti, oppure cliccando sul pulsante “inizia nuova prova”, si avvierà la prova.

La prova avrà la durata di 5 minuti, al termine dei quali il sistema interromperà la procedura e acquisirà definitivamente la risposta inserita fino a quel momento dal candidato. Il quesito sarà presentato in una schermata. È importante ricordare che delle quattro opzioni di risposta solo una è corretta e solo una potrà essere selezionata

I candidati non devono lasciare l’aula fino a quando non sono stati caricati tutti i file bac e fino a quando non sarà stato stampato l’elenco con i risultati.