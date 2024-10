Concorso PNRR, si cercano docenti per Commissione A054 Storia dell’arte in Friuli Venezia Giulia, possibile partecipare anche da remoto Di

L’USR Friuli Venezia pubblica oggi 1° ottobre, per la terza volta dopo gli avvisi rispettivamente del 6 e 18 ottobre, l’interpello a livello nazionale di docenti disponibili a far parte della commissione della classe di concorso A054 Storia dell’Arte per il concorso DDG n. 2575/023 in Friuli Venezia Giulia.

L’interpello è nazionale, ed è rivolto anche ai docenti titolari in regioni diverse dal Friuli Venezia Giulia. Ai componenti della Commissione che lo richiedano sarà consentita la partecipazione ai lavori della Commissione da remoto.

Dirigenti scolastici e i Dirigenti tecnici possono presentare istanza per la nomina a Presidente utilizzando il modello di domanda allegato (Allegato 1).

I Docenti interessati alla nomina a Componente, i Docenti interessati alla nomina a Componente aggregato e il Personale amministrativo interessato alla nomina a Segretario della Commissione possono presentare istanza utilizzando i rispettivi modelli di domanda per la nomina a Componente (allegato 2), per la nomina a Componente aggregato (allegato 3) e per la nomina Segretario (allegato 4).

concorso A054 – Storia dell’arte modelli di domanda