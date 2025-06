Concorso PNRR, pubblicata graduatoria primaria Veneto Di

Sono 342 i vincitori del concorso PNRR per la scuola primaria, bandito con DDG n. 2576/2023. Nei prossimi giorni dalla graduatorie di merito verranno effettuate le assunzioni per l’anno scolastico 2024/25.

L’Amministrazione si riserva di effettuare ulteriori controlli sul possesso dei requisiti di ammissione alla presente procedura concorsuale e, in caso di carenza degli stessi, di disporre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso provvedimento all’albo on line e sul sito web di questo USR per il Veneto.

La graduatoria di merito del concorso PNRR primaria Veneto