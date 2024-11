Concorso PNRR, ecco per quali classi di concorso le assunzioni slittano al 2025/26 Di

Concorso PNRR di cui al DDG n. 2575/2023 per la scuola secondaria di primo e secondo grado e DDG n. 2576/2023 per infanzia e primaria: per raggiungere il target di assunzioni concordate con la Commissione europea (almeno 20.000 con le nuove modalità di reclutamento entro il 31 dicembre 2024) le assunzioni dell’anno scolastico proseguono anche nella stagione autunnale, fino al 31 dicembre per graduatorie che saranno pubblicate entro il 10 dicembre.

Assunzioni da concorso PNRR si concluderanno entro il 31 dicembre 2024

A fine agosto (con varie modifiche) gli Uffici Scolastici regionali hanno accantonato circa 10.000 posti per le assunzioni dai concorsi PNRR dopo il 31 agosto ed entro il 31 dicembre.

Come sono andate le cose? E’ ancora presto per dirlo, ancora in questi giorni ed entro il 10 dicembre saranno pubblicate graduatorie e tante assunzioni potranno essere disposte entro il 31 dicembre. Probabilmente agli inizi di gennaio potremo avere un resoconto completo delle assunzioni per il personale docente nell’a.s. 2024/25, per il quale ricordiamo gli obiettivi sono:

45.124 assunzioni (a tempo indeterminato o determinato finalizzate al ruolo), di cui almeno 20.000 dai concorsi PNRR con le nuove procedure.

Classi di concorso per le quali non sono previste assunzioni da concorso PNRR nel 2024/25.

Quello che è invece possibile certificare quasi con certezza sono le classi di concorso per le quali da concorso PNRR non saranno previste assunzioni nel 2024/25. Le stesse sono solo rinviate al 2025/26.

Ecco alcuni dati

MARCHE

Non potranno essere computati nel contingente assunzionale 2024/2025 85 posti, in quanto si è certi che le procedure concorsuali termineranno nel 2025,

A012 (25 posti), A022 (48 posti), A061 (3 posti), AA24 (1 posto), AB24 (3 posti), AG56 (1 posto), B012 (4 posti) La comunicazione

PIEMONTE

A008 Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e dell’industria, scenotecnica

A015 Discipline sanitarie A017 Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A018 Filosofia e scienze umane A020 Fisica

A022 Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di primo grado A028 Matematica e scienze

A030 Musica nella scuola secondaria di primo grado A048 Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado

A049 Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di primo grado

A050 Scienze naturali, chimiche e biologiche

A054 Storia dell’arte

A061 Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali

AA25 Seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (FRANCESE)

AB24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (INGLESE)

AB25 Seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE)

AC25 Seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (SPAGNOLO) I dati

TOSCANA

Toscana A018 (8 posti) A045 (8 posti), A046 (10 posti), A061 (7 posti), AB25 (5 posti), A001 (4 posti), A015 (2 posti) I dati

