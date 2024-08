Concorso PNRR 2023, prova orale primaria Piemonte: 15 minuti lezione simulata, quesito disciplinare + conversazione in inglese B2 Di

Concorso PNRR infanzia e primaria bandito con DDG n. 2576/2023 prevede una prova orale di max 30 minuti. La commissione per primaria in Piemonte ha fornito alcune indicazioni sullo svolgimento.

Le indicazioni

“Ciascun candidato estrae il quesito disciplinare prima della presentazione della lezione simulata che sarà argomentata per un massimo di 15 minuti, anche interagendo con la commissione giudicatrice.

A seguire il candidato dovrà rispondere al quesito disciplinare estratto prima dell’inizio del colloquio.

Successivamente il membro aggregato della commissione assegnata procede alla prova di lingua inglese per verificare la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue nonché alla specifica capacità didattica”

Informativa per espletamento prova orale concorso PNRR 2023