Concorso per dirigenti scolastici Sicilia, USR: "Non è a rischio annullamento, chiarimenti su sentenza Tar"

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha ritenuto necessario intervenire per precisare alcuni aspetti legati al concorso ordinario 2023 per dirigenti scolastici, in seguito ad articoli di stampa relativamente al paventato rischio di annullamento della procedura a causa di presunte incompatibilità legate alla composizione della commissione esaminatrice.

Pronuncia del TAR Sicilia

Secondo quanto riporta il comunicato dell’USR, con una sentenza breve dell’11 aprile, il TAR Sicilia ha respinto il ricorso presentato da cinque candidati esclusi dopo la prova scritta. L’organo giurisdizionale ha accolto, sempre secondo quanto riferito dall’amministrazione, la posizione dell’USR, ritenendo che non sussistessero motivi di incompatibilità legati alla presenza, nella commissione, di un commissario coinvolto in corsi di preparazione. La sentenza ha chiarito che il divieto riguarda esclusivamente i corsi privati, non le procedure concorsuali pubbliche.

Altre contestazioni escluse

Il Direttore dell’USR, ha anche tenuto a chiarire che il TAR ha inoltre dichiarato infondata la seconda motivazione del ricorso, relativa a presunte violazioni dell’anonimato durante la correzione delle prove. Anche su questo punto, il tribunale ha ritenuto che non fossero emerse irregolarità tali da incidere sulla legittimità dell’intera procedura.

Posizione dell’USR

L’USR Sicilia ha sottolineato di essere pronto a intervenire in presenza di illeciti, ma al contempo ha affermato che sarà altrettanto attento nel difendersi da informazioni distorte. L’amministrazione scolastica regionale ha ribadito la propria disponibilità a fornire chiarimenti e approfondimenti, per favorire un’informazione più aderente alla realtà e nel rispetto della correttezza.