Concorso per 40 docenti scuola infanzia e primaria lingua slovena e sloveno-italiano Friuli Venezia Giulia: scadenza 10 aprile Di

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 marzo il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di 40 posti del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia.

Sono ammessi a partecipare i candidati che entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano in possesso di uno tra i seguenti titoli:

a. titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

b. diploma magistrale con valore di abilitazione o diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti

magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purche’ conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 e, in particolare:

b.1 per i posti comuni della scuola primaria, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico

2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno

scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla circolare ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27;

b.2 per i posti comuni della scuola dell’infanzia, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno

scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla circolare ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27.

Per i posti di sostegno nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria e’ richiesto, in aggiunta a uno tra i titoli di cui

al comma 1, lettere a) e b), il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa

vigente o analogo titolo di specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

Domanda

I candidati possono presentare istanza di partecipazione per una o piu’ delle procedure concorsuali per le quali posseggano i requisiti.

La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta compilando il modello pubblicato sull’apposito spazio informativo

(concorso ordinario infanzia e primaria scuole slovene) presente nella sezione del sito internet dell’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia dedicata alle procedure concorsuali e deve essere inviata dall’utenza personale di posta elettronica certificata del richiedente, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected]

La domanda di ammissione deve essere trasmessa entro le ore 24,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, dunque entro il 10 aprile.

Bando