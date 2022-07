Concorso ordinario secondaria, riconosciuto errore nella prova scritta di A013: nuove convocazioni Di

Anche la classe di concorso A013, discipline letterarie latino e greco, è stata interessata dagli errori presenti nella prova scritta del concorso ordinario scuola secondaria. Motivo per cui ci sono nuove riconovocazioni per le prove orali.

Proseguono dunque i lavori della Commissione nazionale incaricata dal Ministro Bianchi di rivedere i quesiti proposti alla prova scritta. Ne è venuto fuori un quadro di ricorrezioni per numerose classi di concorso.

Riconvocazione orali A013

Nuove convocazioni

In seguito al ricalcolo del punteggio (ci risulta che siano solo stati assegnati i 2 punti e non sottratti punteggi) gli USR si apprestano alle riconvocazioni dei candidati riammessi alla procedura.

Le conseguenze

Ottime per i nuovi convocati, che riacquistano il diritto a vincere il concorso o anche solo ad ottenere l’abilitazione. Ma questo inevitabilmente comporterà dei tempi più lunghi per la pubblicazione delle graduatorie, mentre la scadenza del 21 luglio incombe sulle GPS.

GPS, la graduatoria del concorso ordinario deve essere pubblicata entro il 20 luglio per sciogliere la riserva in prima fascia

Numerose le critiche in tal senso ad un sistema a maglie strette (forse la possibilità di poter far dichiarare almeno la priorità per le supplenze di seconda fascia andrebbe presa in considerazione, se non addirittura uno scioglimento generalizzato una volta conseguita l’abilitazione).

Ad es.

Alcuni colleghi che hanno sostenuto la prova scritta del turno T2 si sono ritrovati con un punteggio aumentato di 2 punti sull’area riservata di Istanze Online, ma ad oggi non c’è stata nessuna comunicazione ufficiale in merito. In altre regioni (esempio, Puglia, Calabria, Lazio, Liguria), in cui gli orali si sono conclusi e le graduatorie sono state pubblicate e i nuovi idonei all’orale calendarizzati, qui tutto tace. L’Usr Campania, alle richiesta di alcuni di noi, risponde di dover attendere comunicazioni dal Miur per procedere.

Io e molti colleghi siamo in attesa della pubblicazione della graduatoria di merito e vorremmo capire se ci saranno dei rallentamenti o meno a causa di eventuali riconteggi. Di questo passo, infatti, rischiamo di non veder sciolta la riserva di inserimento in prima fascia entro il 20 luglio, e persino rimandata l’immissione in ruolo all’anno scolastico 2022/2023.

Da qui l’appello a spostare la data del 20 luglio ad un termine successivo

Appello al Ministro Bianchi: posticipare il termine del 20 luglio per lo scioglimento della riserva. Lettera

Si tratta di un argomento del quale nei prossimi giorni si parlerà ancora. Non è infatti corretto neanche che i docenti riammessi alle prove non abbiano la possibilità di essere inseriti in prima fascia GPS

Concorso ordinario: candidati riammessi dopo riconoscimento errori Ministero. E l’iscrizione in prima fascia GPS?

