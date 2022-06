Concorso ordinario secondaria, riconosciuti ERRORI nella prova scritta di A040: alcuni candidati ottengono ammissione a prova orale Di

Concorso secondaria di cui al DD n. 499 del 21 aprile 2020: nuovo round nella correzione della prova scritta computer based e con punteggio immediato. Hanno superato la prova i candidati che hanno totalizzato un punteggio minimo di 70/100.

E tuttavia, come già accaduto per la prova di ADMM Sostegno secondaria primo grado e per uno dei turni della classe di concorso A060, la Commissione nazionale ha riconosciuto alcuni errori nei quesiti della classe di concorso A040 Elettronica ed Elettrotecnica nelle scuole secondarie di secondo grado.

Di conseguenza è stato effettuato il ricalcolo del punteggio acquisito nella prova scritta di giorno di lunedì 4 aprile 2022.

Il Ministero ne ha dato comunicazione agli Uffici Scolastici con la nota della DGPER 20 maggio 2022, n. 19377 in cui si comunica la necessità di rettifica del punteggio per alcuni candidati.

Questo comporta il “ripescaggio” di alcuni candidati che grazie ai quesiti nei quali non è stata riconosciuta alcuna risposta corretta, hanno raggiunto il punteggio minimo per accedere alla prova successiva.

Ne hanno già dato comunicazione l’USR Lombardia e l’USR Emilia Romagna, che hanno integrato la convocazione alla prova orale per i candidati riammessi.

Un concorso molto complesso, quello ordinario, che sta mettendo a dura prova i candidati.

Alcune commissioni hanno già terminato i lavori e pubblicato le graduatorie. Moltissimi i posti vuoti rispetto a quelli banditi.