Concorso ordinario secondaria, prove scritte: candidato non abbinato all'aula. Cosa fare?

Dal 14 marzo si svolgeranno le prove scritte dei concorsi a posti comuni e di sostegno di docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado. Si tratta delle prove del primo calendario che termineranno il 13 aprile. Verrà poi pubblicato un altro diario delle prove con le classi di concorso mancanti.

L’USR per il Friuli Venezia Giulia in una nota spiega cosa devono fare i candidati che non si vedono abbinati a un’aula per lo svolgimento delle prove scritte:

Ove il candidato non risulti abbinato all’aula, quindi convocato per la prova computerizzata della specifica classe di concorso per la quale afferma di avere regolarmente presentato domanda si invita il candidato, a controllare che la domanda sia stata presentata proprio per la procedura di cui all’oggetto (concorso ordinario secondaria di cui al DD 499/2020 e s.m.i.) e che detta classe di concorso compaia effettivamente tra quelle indicate nella domanda registrata al sistema POLIS.

Si tenga conto inoltre che il Ministero dell’Istruzione – come anticipato in Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio – ha sì pubblicato il diario delle prove scritte del concorso DD 499/2020 e s.m.i., ma alcune classi di concorso non figurano all’interno del calendario.

Come assicurato dal Ministero dell’Istruzione all’interno dell’avviso (pubblico e direttamente consultabile all’indirizzo ), la pubblicazione di questi calendari mancanti sarà, in seguito, resa nota tramite avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

I calendari pubblicati dagli USR.

