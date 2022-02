Concorso ordinario secondaria, non saranno inviate mail per comunicare giorno e sede prova scritta. Come informarsi Di

Emergenza Covid: l’Italia si appresta a vivere un periodo di semi – normalità, ancora con tante difficoltà e privazioni. Ma tante attività proseguono e altre riaprono. Durante la fase più dura dell’emergenza è stato svolto il concorso straordinario per il ruolo, con due fasi a ottobre 2020 e febbraio 2021 e altre due sessioni di prove suppletive. A dicembre 2021 è stata svolta la prova scritta del concorso infanzia e primaria, e adesso si prosegue con la prova orale.

Al palo invece il concorso ordinario della scuola secondaria, il cui calendario delle prove scritte è impegnativo per il numero delle classi di concorso coinvolte e l’elevato numero di partecipanti, calcolato su quanti hanno prodotto domanda entro il 31 luglio 2020.

Il nuovo concorso STEM

Saranno invece considerate a parte le classi di concorso STEM A020, A026, A027, A028, A041 poiché dopo lo svolgimento del concorso DD n. 826 dell’11 giugno 2021 sarà necessario un nuovo bando e saranno riaperte le domande di partecipazione (sia per chi ha già partecipato al concorso 2021 non superandolo, oppure non si è presentato alla prova, sia per chi si iscrive per la prima volta).

Per quest’ultima procedura probabilmente si attende la risoluzione di due problematiche, che potrebbero incidere sul futuro concorso

la conclusione del concorso estate 2021 per tutte le classi di concorso Mancano ancora alcune commissioni di A028 la decisione su una eventuale graduatoria a scorrimento per gli idonei del concorso 2021, candidati che hanno superato le prove del concorso ma si sono collocati per punteggio oltre il numero dei posti a bando. Emendamento al Milleproroghe

Questa intanto la suddivisione per classe di concorso dei 1.685 posti a disposizione per il nuovo concorso ordinario STEM. I posti saranno poi ulteriormente suddivisi a livello regionale.

Un lettore chiede

Sono iscritta al concorso ordinario docenti e come tutti sono in attesa che escano le date dello scritto. Io però sono residente in Friuli e ho fatto domanda per la regione Toscana dal momento che nella mia regione non c’erano posti per la mia classe di concorso (Spagnolo lingua straniera).

Vi chiedo: come faccio a restare aggiornata e non perdermi l’avviso? Pensavo arrivasse comunicazione via mail ma mi pare non sia così. Grazie per l’aiuto.

Avviso in Gazzetta Ufficiale, sul sito del Ministero e sul sito degli USR

L’avviso ufficiale del calendario delle prove sarà pubblicato sia in Gazzetta Ufficiale che sul sito del MInistero, nella relativa sezione del concorso ordinario secondaria

Inoltre è da tenere sotto controllo il sito del relativo ufficio Scolastico regionale.

“1. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» è pubblicato l’avviso con l’indicazione della data di pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero, nonché sui siti degli Uffici scolastici regionali, del

calendario della prova scritta, distinta per classe di concorso, e delle relative modalità di svolgimento. Della pubblicazione del suddetto avviso è data comunicazione sul sito istituzionale del Ministero, nonché sui siti degli Uffici scolastici regionali.

L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati è comunicato dagli Uffici scolastici regionali presso i quali si svolge la prova almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

L’Amministrazione si riserva di disporre il rinvio delle date di svolgimento della procedura per motivi organizzativi mediante apposito avviso sul sito del Ministero dell’istruzione e degli Uffici scolastici regionali. “

Quindi bisogna stare attenti a

Gazzetta Ufficiale

sito Ministero istruzione

sito USR

pertanto la convocazione – cioè l’abbinamento sede candidato – verrà pubblicata solo sul sito internet, e questa comunicazione avrà valore di notifica. Per la prova scritta non è previsto l’invio dell’email individuale.

Il sito dell’USR inoltre va costantemente monitorato anche dopo la lettura di questa comunicazione, perché la sede (o anche la data) potrebbe variare per cause di forze maggiori.

Accesso alla sede di esame

Con nota più dettagliata il Ministero dell’istruzione fornirà le istruzioni per svolgere in sicurezza la prova scritta. Intanto resta valida l’accesso con Green pass.

Ne parliamo in