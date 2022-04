Concorso ordinario secondaria, dal 21 aprile prove scritte II calendario: abbinamenti aule/candidati. AVVISI USR e QUADRI DI RIFERIMENTO Di

Dal 21 al 29 aprile 2022 le prove scritte del concorso ordinario scuola secondaria di primo e secondo grado. Si tratta del secondo calendario. Le prove del primo calendario iniziate il 14 marzo si concludono il 13 aprile. L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli USR presso i quali si svolge la prova almeno 15 giorni prima della data di svolgimento delle prove.

Le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 08.00 per il turno mattutino e alle ore 13.30 per il turno pomeridiano. Il turno mattutino è previsto dalle 9:00 alle 10.40 e il turno pomeridiano dalle 14:30 alle 16:10.

I candidati sono tenuti a esibire il modello di autodichiarazione compilato. Concorso ordinario secondaria: nuovo modello di autodichiarazione da utilizzare dal 1° aprile

CALENDARIO nazionale

Ecco gli abbinamenti candidati/sedi d’esame pubblicati dagli USR:

N.B: l’elenco verrà aggiornato con le nuove pubblicazioni. Non è assicurato l’aggiornamento in tempo reale. E’ cura dei candidati comunque verificare l’USR di proprio interesse anche per eventuali variazioni e nuovi avvisi che potrebbero esserci. Gli abbinamenti del primo calendario (prove fino al 13 aprile) sono oggetto di un altro articolo.

Giovedì 21 aprile mattina

AA24 – Lombardia –Liguria–Calabria –Sicilia–Piemonte–Sardegna–rettifica Lombardia –Sicilia–Lazio–Puglia–Abruzzo–Veneto–Emilia Romagna–Marche–Abruzzo–Umbria –Toscana–

AJ55 –Lombardia – Liguria–Calabria –Sardegna–Sicilia–Lazio–Toscana–

B004 – Lombardia–Liguria–Lazio–Marche–

B023 – Lombardia– Liguria–Piemonte–Sardegna–Lazio–Puglia–Veneto–Emilia Romagna–Marche–Toscana–

Per la Campania link sezione

Link Usr Basilicata

Giovedì 21 aprile pomeriggio

AI55 – Lombardia –Liguria–Calabria –Piemonte–Sardegna–Sicilia–Lazio–Veneto–variazioni Sicilia–Toscana–

AL55 –Liguria–Piemonte–Lazio–Veneto–

AM55 – Liguria–Sardegna–Sicilia–Lazio–Toscana–

AD24 – Piemonte–Liguria–Lazio–Puglia–Veneto–rettifica Lombardia–Emilia Romagna–Marche–Toscana–

Per la Campania link sezione

Link Usr Basilicata

Venerdì 22 aprile 2022 mattina

AC55 –Liguria –Sardegna–Lazio–

AO55 –Liguria –Calabria –Piemonte–Sicilia–Lazio–Puglia–Toscana–variazioni Sicilia–

AW55 – Liguria–Sardegna–Lazio–Umbria –Toscana–

BI02 –Liguria –Lazio–Toscana–

Per la Campania link sezione

Link Usr Basilicata

Venerdì 22 aprile 2022 pomeriggio

A009 – Liguria–Lombardia–Piemonte–Sardegna–Sicilia–Lazio–Veneto–Emilia Romagna–Umbria –Toscana–rettifica Lombardia–

B007 –Liguria –Calabria –Lombardia–Piemonte–Sicilia–Lazio–Puglia–Abruzzo–Emilia Romagna–Marche–Abruzzo–Umbria –

B028 – Liguria–Calabria –Lazio–

BD02 – Liguria–Lombardia–Lazio–Abruzzo–Veneto–Emilia Romagna–Marche–Abruzzo–Umbria –Toscana–

Per la Campania link sezione

Link Usr Basilicata

Martedì 26 aprile 2022 mattina

AC56 – Liguria–Piemonte–Lombardia–Sicilia–Emilia Romagna–Umbria –Lazio–variazioni Sicilia–Toscana–

AF56 – Liguria–Calabria –Lombardia–Sicilia–Emilia Romagna–Lazio–

AK56 –Liguria –Calabria –Sardegna–Lombardia–Veneto–Sicilia-Lazio–Toscana–

AL56 –Liguria –Calabria –Sardegna-Lombardia–Sicilia–Emilia Romagna–Marche–Lazio–Toscana–

Per la Campania link sezione

Link Usr Basilicata

Martedì 26 aprile 2022 pomeriggio

AB56 –Liguria –Calabria –Piemonte–Sardegna–Lombardia–Abruzzo–Veneto-Sicilia–Emilia Romagna–Marche–Abruzzo–Umbria –Lazio–Toscana–

AG56 – Liguria–Calabria –Piemonte–Sardegna–Lombardia–Sicilia–Lazio–Toscana–

AJ56 – Liguria–Calabria –Piemonte–Sardegna–Lombardia–Puglia–Abruzzo–Sicilia–Emilia Romagna–Marche–Abruzzo–Umbria –Lazio–Toscana–

AM56 – Liguria–Calabria –Piemonte–Sardegna–Lombardia–Abruzzo–Veneto–Sicilia–Abruzzo–Umbria –Lazio–Toscana–

Per la Campania link sezione

Link Usr Basilicata

Mercoledì 27 aprile 2022 mattina

B020 – turno 1 –Liguria –Calabria –Piemonte–Sardegna–Puglia–Abruzzo–Veneto–Sicilia–Emilia Romagna–Marche–Abruzzo–Umbria –Lazio–Toscana–Sicilia–rettifica Lombardia–

Per la Campania link sezione

Link Usr Basilicata

Mercoledì 27 aprile 2022 pomeriggio

B020 – turno 2 – Liguria–Calabria –Piemonte–Sardegna–Puglia–Abruzzo–Veneto–Sicilia–Emilia Romagna–Marche–Abruzzo–Umbria –Lazio–Toscana–Sicilia–

B025 – Liguria–Veneto–Sicilia–Lazio–

B027 – Liguria–Lazio–Toscana–

Per la Campania link sezione

Link Usr Basilicata

Giovedì 28 aprile 2022 mattina

A045 – turno 1 –Liguria –Calabria –Piemonte–Lombardia –Puglia–Abruzzo–Veneto–Sardegna–Sicilia–Emilia Romagna–Marche–Abruzzo–Umbria –Lazio–Sicilia–Toscana–variazione Piemonte–

Per la Campania link sezione

Link Usr Basilicata

Giovedì 28 aprile 2022 pomeriggio

A045 – turno 2 –Liguria –Calabria –Piemonte–Lombardia –Puglia–Abruzzo–Veneto–Sardegna–Sicilia–Emilia Romagna–Marche–Abruzzo–Lazio–Sicilia–Toscana–variazione Piemonte–

Per la Campania link sezione

Link Usr Basilicata

Venerdì 29 aprile 2022 mattina

A010 –Liguria –Calabria –Piemonte–Puglia–Abruzzo–Veneto–Lombardia–Sardegna–Emilia Romagna–Marche–Abruzzo–Umbria –Lazio–Toscana–

A051 –Liguria –Calabria –Piemonte–Puglia–Abruzzo–Veneto–Lombardia–Sardegna–Sicilia–Emilia Romagna–Marche–Abruzzo–Umbria –Lazio–variazioni Sicilia–Toscana–

B008 – Liguria–Veneto–Lazio–

Per la Campania link sezione

Link Usr Basilicata

Venerdì 29 aprile 2022 pomeriggio

A031 – Liguria–Piemonte–Puglia–Veneto–Lombardia–Sardegna–Sicilia–Emilia Romagna–Marche–Lazio–variazioni Sicilia–Toscana–

B011 – Liguria–Calabria –Piemonte–Puglia–Abruzzo–Veneto–Lombardia–Sardegna–Sicilia–Emilia Romagna–Marche–Toscana–Abruzzo–Umbria –Lazio–variazioni Sicilia–

Per la Campania link sezione

Link Usr Basilicata

CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO

La prova

Computer-based, distinta per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto consiste nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nel modo seguente:

Per i posti comuni, quaranta quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa. I quesiti vertono sui programmi previsti dall’allegato A al decreto del Ministro dell’istruzione 9 novembre 2021, n. 326.

La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Gli ammessi alle prove scritte accedono alle prove orali. FAQ

QUADRI DI RIFERIMENTO