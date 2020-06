Concorso ordinario secondaria, Anief attiva ricorso titoli per valutazione servizio sostegno su classe di concorso

Anief – Anief conferma i ricorsi e proroga i termini per impugnare tutti e quattro i bandi al 26 giugno, data ultima per poter ricorrere avverso l’esclusione dalle procedure, nel rispetto dei termini del processo amministrativo.

Sono più di 40 i ricorsi attivati avverso il concorso ordinario nella secondaria, nell’infanzia e primaria, straordinario nella secondaria, e per conseguire l’abilitazione nella secondaria. Migliaia le adesioni dei precari esclusi. Visita la pagina www.anief.org/ concorsi2020, controlla la tabella. Vai anche al video ricorsi – concorso ordinario scuola secondaria

Il sindacato attiva la preadesione al ricorso titoli concorso ordinario 2020 secondaria per la valutazione del servizio sostegno su classe di concorso. Il ricorso sarà presentato al Tar del Lazio avverso la tabella valutazione titoli del concorso ordinario 2020 scuola secondaria di I e di II grado per ottenere la valutazione del servizio prestato su posti di sostegno anche nella procedura concorsuale per il posto curricolare.

Per preaderire, clicca qui.