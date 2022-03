Concorso ordinario secondaria, candidati scoprono tanti problemi nella ricevuta del pagamento. Chiarimenti Di

Concorso ordinario scuola secondaria primo e secondo grado di cui al DD n. 499 del 21 aprile 2020 come modificato dal Decreto n. 23 del 5 gennaio 2022. Il Ministero ha pubblicato un primo calendario di prove, dal 14 marzo al 13 aprile, ne seguiranno altri con ulteriori date per le classi di concorso ancora non calendarizzate.

Dove si svolge la prova scritta

Le prove scritte saranno sostenute nella Regione per la quale è stata presentata domanda di partecipazione; l’elenco delle scuole individuate come sede di esame viene comunicato dagli Uffici Scolastici Regionali competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli USR presso i quali si svolge la prova almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla procedura sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta

Vai all’abbinamento candidati/sede di esame

Cosa portare il giorno della prova scritta

documento di riconoscimento in corso di validità

codice fiscale

ricevuta di versamento del contributo di segreteria

green pass prescritto dal protocollo di sicurezza, adottato Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico con Ordinanza Ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, pubblicato sul sito del Ministero, nonché della normativa vigente in materia di “certificazione verde”. Concorso ordinario scuola secondaria: accesso tramite green pass base (vaccino o test negativo). Le info utili

Dove trovare la ricevuta del versamento

In fase di presentazione della domanda entro il 31 luglio 2020 il pagamento poteva essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario oppure attraverso il sistema «Pago In Rete» al seguente link

Nell’area personale sono sempre disponibili le ricevute dei pagamenti effettuati.

Pertanto è possibile recuperare la ricevuta del versamento effettuato, controllare se è corretta, se necessità di integrazioni.

Problemi con la ricevuta del versamento

Alcuni lettori, avendo scaricato a distanza di quasi due anni la ricevuta del versamento, si sono accorti di alcune problematiche

nella causale non è indicata la mia classe di concorso ma figura questo “___”.

La ricevuta riporta come causale: “Concorso ordinario personale docente scuola dell’INFANZIA e PRIMARIA, di cui al D.D. 498 del 21 aprile 2020 (PARTECIPAZIONE AD UNA PROCEDURA CONCORSUALE)”.

nella ricevuta di pagamento non compare la classe di concorso e la regione

Qualche problematica c’era stata già in fase di compilazione della domanda, a giugno – luglio 2020.

E infatti l’USR Calabria aveva già prontamente avvisato i candidati che potevano integrare i versamenti con la dicitura corretta. Domande concorsi scuola, cosa fare in caso di errori nel versamento del contributo. Chiarimenti

L’USR Lazio ha invece pubblicato un avviso il 24 febbraio, in cui fornisce le informazioni per effettuare il pagamento anche adesso. AVVISO

ma il 28 febbraio ha rettificato, specificando “si informano i candidati che al momento non è necessario inviare alcuna documentazione allo scrivente ufficio”

A questo si attendono eventuali indicazioni da parte del Ministero.

