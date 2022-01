Concorso ordinario scuola secondaria, in teoria 430mila candidati per 33.000 posti. Ma i numeri reali potrebbero essere diversi Di

Concorso ordinario scuola secondaria: emergenza sanitaria permettendo, dovrebbero svolgersi al più presto le prove scritte del bando DD n. 498 del 21 aprile 2020, per il quale si attende la pubblicazione delle modifiche in Gazzetta Ufficiale.

Ecco i passaggi attesi nei prossimi giorni Concorso scuola secondaria: si attende decreto in Gazzetta Ufficiale, calendario prove, riapertura domande STEM

Quanti saranno i partecipanti?

Entro il 31 luglio 2020 – data di scadenza del bando – sono state presentate 430.585mila domande, da distribuire tra le numerose classi di concorso. Ma c’è anche da dire che tante classi di concorso hanno 1 0 2 posti a disposizione.

Il 64% dei candidati è di sesso femminile, il 36% di sesso maschile.

I posti a bando sono 33.000.

Con riferimento all’età delle candidate e dei candidati, il 30,4% ha un’età fino a 30 anni (131.040), il 39,2% ha tra i 31 e i 40 (168.857), il 24,1% ha un’età fra i 41 e i 50 (103.804), il 6,2% ha più di 50 anni (26.884).

In particolare, per la secondaria di I grado si registra un 69% di candidate e un 31% di candidati. Per il II grado, le candidature femminili sono il 63%, quelle maschili il 37%.

Le Regioni per le quali sono state presentate più domande sono la Lombardia (62.580), il Lazio (52.882) e la Campania (49.213). Il 23,9% delle candidate e dei candidati proviene dal Nord, il 18,4% dal Centro, il 57,6% dal Sud e dalle Isole, lo 0,2% dall’estero.

Guardando alle singole Regioni, il maggior numero di candidati proviene dalla Campania (79.116, il 18,4%), dalla Sicilia (58.933, il 13,7%), dalla Puglia (39.819, il 9,2%).

Cosa è cambiato in questi due anni

Alcuni degli aspiranti che hanno presentato domanda potrebbero essere stati assunti in ruolo attraverso altre procedure: precedenti concorsi 2016 o 2018 o dal concorso straordinario 2020.

Altri candidati, che avevano presentato la domanda esclusivamente per “mettersi al sicuro” potrebbero invece determinati alla partecipazione, dato che le procedura straordinaria di abilitazione riservata ai docenti con tre anni di servizio anche nella scuola paritaria o nei centri IeFP non è stata mai avviata.

Il concorso STEM

Parlare di 33.000 posti a concorso in effetti è ormai non del tutto corretto, dato che di questi 33.000 posti 6.129 sono già stati utilizzati per il Concorso discipline STEM A020, A026, A027, A028, A041 dell’11 giugno 2021.

A disposizione altri 6.633 posti ma non sappiamo ancora quanti di questi posti saranno destinati al nuovo concorso ordinario.

Solo per queste classi di concorso sarà possibile presentare nuova domanda di partecipazione nei termini che saranno indicati dal Ministero.